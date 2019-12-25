Ингушский активист Магомед Оздоев согласился в суде с обвинением

25 декабря 2019, 18:22

Суд в Железноводске сегодня начал рассмотрение дела участника мартовского митинга в Магасе Магомеда Оздоева. Оздоев признал, что напал на трёх сотрудников Росгвардии во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря суд в Железноводске продлил срок заключения под стражей Магомеду Оздоеву до 11 марта, несмотря на заявления защиты о бедственном положении его семьи. Родственники пожаловались, что не могут передать необходимые активисту лекарства в СИЗО.

Магомед Оздоев был задержан 21 июня в Ингушетии. Изначально следствие обвиняло его в применения насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти во время митинга в Магасе 27 марта, но затем переквалифицировало действия активиста с части 2 на часть 1 статьи 318 УК России (применение насилия, неопасного для жизни).

Сегодня в зале Железноводского городского суда началось рассмотрение уголовного дела в отношении тридцатисемилетнего уроженца города Сунжа Магомеда Оздоева, который является инвалидом третьей группы. Под стражей он находится с 23 июня.

Суд начался с 25-минутным опозданием, в 15.25 мск. Оздоева в зал суда ввели четыре конвоира - три сержанта и один полковник. На процессе присутствовали адвокат Хусейн Гулиев, гособвинитель Золотовский и 10 родственников подсудимого.

Судья объявил о начале судебного следствия. Дело рассматривалось по существу, несмотря на отсутствие в зале суда трёх потерпевших и свидетелей. Судья запретил проводить фото- и видеосъемку, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Магомед Оздоев все судебное заседание провел стоя, держа руки за спиной.

Гособвинитель сообщил суду суть обвинений, читая обвинительное заключение из ноутбука. Он заявил, что Магомед Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе, при этом он испытывал "политическую вражду" к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга, "взывавших собравшихся к мужскому достоинству" и не подчинению требованиям полиции разойтись.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

В ходе столкновений Магомед Оздоев напал на трёх сотрудников Росгвардии, сообщил прокурор. По его словам, одного силовика активист повалил на землю, ударив ногой по щиту. Второго, отступавшего к выходу сотрудника Росгвардии, протестующие провалили на землю, и Оздоев ударил его ногой в правый бок, заявил прокурор. Третьего сотрудника Росгвардии, по словам гособвинителя, активист сбил с ног металлическим турникетом и придавил этим турникетом к асфальту. По словам прокурора, никто из пострадавших не получил серьёзных увечий, они лишь "испытали боль" от нанесенных Магомедом Оздоевым ударов.

Судья спросил подсудимого, признаёт ли он свою вину.

"Да. Признаю", - ответил Оздоев.

"Готовы ли вы дать показания?" - спросил Оздоева судья.

Подсудимый посовещался с адвокатом. Защитник ответил судье, что сегодня подсудимый не готов давать показания.

"Мы хотели бы ознакомиться сначала с документами обвинения", - сказал Хусейн Гулиев.

Гособвинитель предложил огласить показания потерпевших. Судья сообщил, что свидетели не явились, а потерпевшие засекречены и также отсутствуют в зале суда. Он спросил, готовы ли стороны процесса продолжить работу без свидетелей и потерпевших. Гособвинитель и адвокат не возражали, после чего прокурор стал зачитывать показания потерпевших.

Напомним, Железноводский горсуд начал выносить приговоры участникам митинга в Магасе с 12 декабря. Уже озвучены решения по делам пяти активистов, признавших вину. Двоим назначено по 17 месяцев колонии-поселения, остальным – четыре, 16 и 18 месяцев колонии-поселения. В первых решениях суда заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов, считает адвокат Андрей Сабинин.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".