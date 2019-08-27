Митинг в Магасе. 26 марта 2019 года. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

27 августа 2019, 07:51

Следователи смягчили обвинение двум ингушским активистам

Следствие пришло к выводу, что действия арестованных после митинга в Магасе Зелимхана Томова и Магомеда Оздоева не представляли опасности для жизни представителей власти, сообщил 26 августа адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня  по подозрению в применении силы к представителям власти был задержан и направлен в СИЗО Нальчика участник мартовских протестов в Магасе Магомед Оздоев. Активист Зелимхан Томов находится под стражей по этому же делу.

26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Скриншот сообщения в Twitter Ахильгова https://twitter.com/akaloy/status/1165985204135235585.

"Следствие по беспорядкам на митинге в Ингушетии переквалифицировало действие некоторых обвиняемых с части 2 на часть первую статьи 318 УК РФ", - написал 26 августа в Twitter адвокат Калой Ахильгов.

Обвинение смягчили ингушским активистам Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву, уточнила в тот же день со ссылкой на Ахильгова "Медиазона". Изначально их обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ о применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти, однако их действия переквалифицировали на часть 1 той же статьи, пояснило издание со ссылкой на постановления следователей.

Часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти) предусматривает до десяти лет лишения свободы, часть 1 этой статьи  (насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти) - до пяти лет лишения свободы .

Напомним, только за первые девять дней после мартовских протестов число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе", "Участники митинга в Магасе приняли резолюцию", "Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 августа 2019, 11:06

27 августа 2019, 10:07

27 августа 2019, 08:54

27 августа 2019, 06:52

27 августа 2019, 05:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи