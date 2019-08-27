Следователи смягчили обвинение двум ингушским активистам

27 августа 2019, 07:51

Следствие пришло к выводу, что действия арестованных после митинга в Магасе Зелимхана Томова и Магомеда Оздоева не представляли опасности для жизни представителей власти, сообщил 26 августа адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня по подозрению в применении силы к представителям власти был задержан и направлен в СИЗО Нальчика участник мартовских протестов в Магасе Магомед Оздоев. Активист Зелимхан Томов находится под стражей по этому же делу.

26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Следствие по беспорядкам на митинге в Ингушетии переквалифицировало действие некоторых обвиняемых с части 2 на часть первую статьи 318 УК РФ", - написал 26 августа в Twitter адвокат Калой Ахильгов.

Обвинение смягчили ингушским активистам Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву, уточнила в тот же день со ссылкой на Ахильгова "Медиазона". Изначально их обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ о применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти, однако их действия переквалифицировали на часть 1 той же статьи, пояснило издание со ссылкой на постановления следователей.

Часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти) предусматривает до десяти лет лишения свободы, часть 1 этой статьи (насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти) - до пяти лет лишения свободы .

Напомним, только за первые девять дней после мартовских протестов число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".