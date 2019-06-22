Адвокат сообщил о задержании ингушского активиста

22 июня 2019, 14:35

В Ингушетии задержан участник мартовских протестов в Магасе Магомед Оздоев, сообщил сегодня ингушский адвокат Магомед Беков. По его словам, Оздоев направлен в СИЗО Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта, после акции протеста в Магасе, произошли стычки активистов с правоохранителями. По данным Следственного комитета, травмы при этом получили 10 силовиков. 2 апреля начались массовые задержания активистов. В их числе оказались лидер движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, член Ингушского Комитета Национального Единства Ахмед Барахоев.

Только за первые девять дней число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Магомед Оздоев задержан по делу митинга 27 марта по подозрению в применении силы к представителям власти, сообщил Магомед Беков корреспонденту «Кавказского узла».

Со слов адвоката, Оздоева задержали около 21:00 мск 21 июня. С Бековым связались родственники Оздоева и сообщили ему, что активиста везут в Нальчик.

"Его задержали по подозрению в применении силы к представителям власти. Ему продемонстрировали видео, и он не отрицал, что это он находился [на месте митинга]. Но доказательств, что Оздоев применяет силу, на видео нет», - заявил Магомед Беков.

По его словам, сегодня суд в Нальчике будет рассматривать ходатайство следствия о заключении Оздоева под стражу. «Адвокат его в суде. У Оздоева четверо детей, запрошены их свидетельства о рождении, характеристика. Сам он дал показания, что был на митинге, но силу к полицейским не применял», - рассказал Магомед Беков.

Он отметил, что адвокат Оздоева в Нальчике - Муса Хучинаев, он является адвокатом по назначению.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".