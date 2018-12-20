Суд отменил штраф Муцольгову за участие в митинге

20 декабря 2018, 10:08

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу на штраф правозащитнику Магомеду Муцольгову за участие в октябрьском митинге против передела чечено-ингушской границы. О решении суда стало известно 19 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов сообщил, что оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в Магасе. Правозащитник отметил, что намерен обжаловать это решение.

С 4 октября в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. При этом в первые дни митинг был несанкционированным, правительство Ингушетии лишь 6 октября объявило, что акция разрешена с 8 по 17 октября. За участие в несогласованном митинге на 22 активистов были составлены административные протоколы, как минимум три участника митинга были оштрафованы.

О том, что Верховный суд Ингушетии отменил штраф Магомеду Муцольгову, 19 декабря сообщил Telegram-канал "ФортангаORG".

Руководитель юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов подтвердил, что суд прекратил производство по делу об участии Муцольгова в несанкционированном митинге в Магасе, сообщила 19 декабря "Медиазона", уточнив, что суд вынес решение 13 декабря.

Дело поступило в суд 4 декабря, а 13 декабря было "отменено с прекращением производства", информирует сайт Верховного суда Ингушетии.

Магомед Муцольгов, по состоянию на 10.02 мск 20 декабря, не прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook и в блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами дан в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".