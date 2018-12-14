Востоковеды оценили перспективы шариатского суда по вопросу границы Чечни и Ингушетии

14 декабря 2018, 22:06

Не все депутаты ингушского парламента готовы прийти на заседание шариатского суда, хотя шельмование сторонников соглашения о границе не является целью разбирательства, сообщили депутат Закри Мамилов и старейшина Ахмед Барахоев. Шариатский суд признает решение парламента не соответствующим исламу, однако обеспечить исполнение вердикта своими средствами не сможет, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд. Повестки на заседание шариатского суда, которое должно состояться 15 декабря в кадияте республики, будут вручены всем парламентариям, заявил совет.

7 декабря Совет тейпов ингушского народа предложил властям Чечни определить административную границу между Ингушетий и Чечней с помощью шариатского суда. Днем ранее, 6 декабря, Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. На "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Представители тейпов начали оповещать депутатов ингушского парламента о заседании шариатского суда 13 декабря, рассказал член Совета тейпов Ингушетии Ахмед Барахоев корреспонденту "Кавказского узла". По словам Барахоева, об отказах прийти на заседание в муфтият Ингушетии он не слышал. Каждому из 30 парламентариев были высланы СМС, а часть депутатов обзвонили, заверил старейшина.

"Любой уважающий себя мусульманин придет на шариатский суд, в противном случае с ним будет разговаривать имам местной мечети. Несколькими судьями – кадиями – будут допрошены все депутаты; также вопросы будет задавать Совет тейпов", - сказал Барахоев.

Шариатский суд вынесет свой вердикт на основании показаний депутатов, когда установит, как проголосовал каждый из парламентариев, и сколько голосов в действительности было отдано "за" и "против" соглашения. Изучив все данные, суд определит, было ли голосование сфальсифицировано, отметил он. "Каждый депутат честно, перед Аллахом, скажет, как голосовал. И если окажется, что большинство было против соглашения, значит, [голосование] недействительно, и закон принять нельзя", - пояснил Барахоев.

Если информация о фальсификации голосования подтвердится, Совет тейпов намерен обратиться в МВД с требованием расследовать это нарушение, добавил Ахмед Барахоев. Старейшина особо подчеркнул, что мероприятие организовано не ради преследования тех, кто поддержал соглашение, и давления на депутатов не будет.

На шариатский суд собираются прийти "многие парламентарии, но не все", сообщил депутат ингушского парламента Закри Мамилов корреспонденту "Кавказского узла". "Не уверен, что придут те, кто голосовал за принятие соглашения, ведь данный факт им надо будет признать перед народом, а "светиться" им не хочется", - сказал Мамилов.

Главой шариатского суда в Ингушетии является Абдурахман Мартазанов, штатный сотрудник муфтията Ингушетии. Он будет председательствующим на суде, а помогать ему будут привлеченные имамы из ингушских мечетей, пояснил Мамилов. "Будет свободный доступ, любой может прийти на суд, лишь бы хватило места. Тут важно принять объективное решение", - заключил парламентарий.

Политолог назвал беспрецедентным явлением шариатскую тяжбу с парламентом



Подобных шариатских судов в современной России и на всем постсоветском пространстве не проводилось, поэтому данный случай в Ингушетии является "опасным прецедентом", заявил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Я не припомню, чтобы проводились шариатские суды на таком [парламентском] уровне. Если ингуши решат, что исламские законы выше светских, то подобные суды могут возникнуть в Дагестане, а затем и в Татарстане. Оптимальный вариант - если светский суд отзовет приглашение депутатов на шариатский суд, пока все не зашло слишком далеко", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Востоковед отметил, что игнорировать приглашение депутаты не смогут. "Есть традиция, и не идти нельзя. К сожалению, плохо сработало местное чиновничество: отлученный от уммы Евкуров (муфтият Ингушетии объявил об отрешении главы республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины еще в конце мая 2018 года. - Прим. "Кавказского узла") никак не может повлиять на решение шариатского суда, и глава республики оказался в тяжелейшей ситуации. Политическая и религиозная нестабильность в республике может привести к срыву, даже при том, что ингуши [сравнительно покладисты]", - сказал Малашенко.

Процесс проведения шариатского суда во всех случаях одинаков: кадии допрашивают каждого ответчика и каждый должен поклясться на Коране, что он не соврал. Данный процесс уникален ввиду поставленной перед шариатским судом задачи - доказать, что решение парламента по вопросу о границе не соответствует исламу. Сделать это "будет очень просто", пояснил востоковед.

"Нужно лишь грамотно цитировать Коран, это вопрос интерпретации. Тем, кто голосовал [за соглашение], будет тошно. Что они будут говорить? Это вопрос каждого конкретного человека, но я им не завидую", - отметил Малашенко.

Ингушское духовенство поддержало политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней на фоне острого конфликта с Юнус-Беком Евкуровым. На съезде 1 декабря ингушский муфтият взял на себя роль посредника между активистами и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, призывая его расторгнуть соглашение о границе.

У шариатского суда нет аппарата принуждения

Российское государство не рассматривает шариатский суд в качестве ведомства, общественной организации либо объединения, а значит, его решение никак не влияет на постановления государственных структур. Шариатский суд не имеет аппарата принуждения, поэтому исполнение его решений с точки зрения светских институтов никак не регламентируется, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Были прецеденты, когда решения шариатского суда в регионах признавались отдельными структурами, но там речь шла о консенсусе населения с властью. Я не уверен, что подобная ситуация наблюдается в Ингушетии. Учитывая резонанс дела, вряд ли шариатскому суду дадут [полномочия] обеспечить исполнение его решения", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Решение шариатского суда может быть оформлено в качестве заявления от группы граждан и тогда МВД обязано принять его и рассмотреть, сказал востоковед.

"МВД представляет светское государство, и решение шариатского суда полицию ни к чему не обязывает. Шариатский суд может выступить как инициативная группа граждан: мол, мы поговорили и решили, что в ходе голосования были нарушения. Важно указать [на факты этих нарушений], тогда МВД должно реагировать", - пояснил Ярлыкапов.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".