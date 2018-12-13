Совет тейпов Ингушетии вызвал депутатов на шариатский суд

13 декабря 2018, 23:10

Повестки с приглашением на заседание шариатского суда по вопросу ингушско-чеченской границы будут вручены каждому депутату парламента республики, заявил Совет тейпов Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", Совет тейпов ингушского народа 7 декабря предложил властям Чечни определить административную границу между Ингушетий и Чечней с помощью шариатского суда. Этому заявлению предшествовал вердикт КС России: 6 декабря Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанное главами двух республик.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Совет тейпов Ингушетии по итогам сегодняшнего собрания объявил о вызове всего депутатского корпуса Народного собрания республики в шариатский суд и анонсировал заседание шариатского суда по вопросу о голосовании за соглашение о границе.

"Повестки с приглашением будут вручены каждому депутату. Отказ от участия в шариатском суде ставит под вопрос веру мусульманина, фактически выводя его за рамки ислама", - говорится в сообщении Telegram-канала "Главком РИ".

Заседание шариатского суда запланировано на 10.00 мск 15 декабря, его решено провести в кадияте республики. В Совет тейпов Ингушетии входят представители более ста родов Ингушетии, отмечается в сообщении.

Видеообращение старейшин опубликовано сегодня каналом "Совет тейпов ингушского народа". Видеозапись под названием "Обращение Совета тейпов ингушского народа к депутатам Народного Собрания РИ" набрала по состоянию на 23.08 мск 2802 просмотра. О решении на видео заявляют трое членов Совета тейпов - Ахмед Барахоев, Мухарбек Хаштыров и Магомед Мусиев.

Заявление Совета тейпов раскритиковали авторы провластных Telegram-каналов.

Так, автор Telegram-канала "Папаха Горца" напомнил, что многим депутатам ранее было объявлено об отлучении от народа, а от шариатского разбирательства по инициативе Рамзана Кадырова в Чечне ингушские оппозиционеры уклонились. "С Рамзаном Кадыровым не хотим в шариатский суд, а хотим с депутатами? [...] Почему депутаты? А как же Кадыров?" - написал он.

24 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов по поручению Рамзана Кадырова приехал в ингушское селение Новый Редант и вызвал старейшину Ахмеда Барахоева на шариатский суд из-за его заявления на митинге в Магасе. Барахоев не стал отказываться от шариатского суда, но отказался приезжать к Кадырову. Официально признанного шариатского суда в России нет, отказ от разбирательства по нормам исламского права не влечет никаких последствий, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Шариатский суд в светском государстве - замок из воздуха. Его решения "не порождают правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия"", - написал, процитировав постановление КС Ингушетии по вопросу соглашения о границе, автор Telegram-канала Magnum opus.

Комментариями депутатов парламента Ингушетии в связи с объявленным Советом тейпов вызовом в шариатский суд "Кавказский узел" пока не располагает.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".