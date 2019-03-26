26 марта 2019, 17:15
Участники митинга в Магасе констатировали неготовность властей к диалогу
Противники закона о референдуме пытались наладить диалог с властями, но руководство Ингушетии предпочло диктовать свои условия, заявили участники акции протеста в Магасе. Митинг объявлен бессрочным.
Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Магасе участники митинга против закона о референдуме выразили недоверие главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Митингующие поддержали предложение активистов подать властям уведомление о продлении акции.
Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты парламента успели принять в первом чтении, но Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, считает юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Попытка диалога с властями не удалась, заявили все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники митинга.
"Общественность несколько раз пыталась наладить диалог с властью, но не получилось, власть сама с собой разговаривает. Поэтому я сегодня здесь - это касается не только меня, но и всего народа", - сказал Микаил Олигов.
Диалог не может проходить в одностороннем режиме, отметил Руслан Албаков-Мяршхи.
"Я не понимаю почему не обошлось диалогом. Евкуров вчера заявил, что это оппозиция не хочет диалога, а оппозиция говорит, что Евкуров разговаривает сам с собой. Осенью это коснулось всего ингушского народа, и сейчас это долг каждого жителя республики - быть здесь, с народом", - сказал участник протестов, представившийся Магомедом.
Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа и член Ингушского комитета народного единства Мусса Мальсагов объявил митинг в Магасе бессрочным, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале FortangaORG.
Выступающие Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Барах Чемурзиев и Ахмед Погоров жестко раскритиковали власти Ингушетии. Участники митинга настроены решительно и заявляют, что готовы протестовать, пока парламент республики не будет распущен, а Юнус-Бек Евкуров не уйдет в отставку, утверждается в сообщении.
"Кавказский узел" пока не имеет возможности проверить, действительно ли организаторы митинга объявили его бессрочным.
На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами содержится в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"