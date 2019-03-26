Участники митинга в Магасе констатировали неготовность властей к диалогу

26 марта 2019, 17:15

Противники закона о референдуме пытались наладить диалог с властями, но руководство Ингушетии предпочло диктовать свои условия, заявили участники акции протеста в Магасе. Митинг объявлен бессрочным.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Магасе участники митинга против закона о референдуме выразили недоверие главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Митингующие поддержали предложение активистов подать властям уведомление о продлении акции.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты парламента успели принять в первом чтении, но Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, считает юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Попытка диалога с властями не удалась, заявили все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники митинга.

"Общественность несколько раз пыталась наладить диалог с властью, но не получилось, власть сама с собой разговаривает. Поэтому я сегодня здесь - это касается не только меня, но и всего народа", - сказал Микаил Олигов.

"Были неоднократные попытки наладить диалог с правительством и так далее, но почему-то каждый раз все срывалось, так как народ хотел ясности. Например, прямого эфира дебатов. Съемку не давали делать. В конце власти вообще уходили от диалога. В итоге решили организовать митинг, так как массовые протесты невозможно не заметить", - пояснила Макка Мурзабекова.

Диалог не может проходить в одностороннем режиме, отметил Руслан Албаков-Мяршхи.

"Я не понимаю почему не обошлось диалогом. Евкуров вчера заявил, что это оппозиция не хочет диалога, а оппозиция говорит, что Евкуров разговаривает сам с собой. Осенью это коснулось всего ингушского народа, и сейчас это долг каждого жителя республики - быть здесь, с народом", - сказал участник протестов, представившийся Магомедом.

"Как я понимаю, попытки диалога были, но они не возымели эффекта. Был монолог, а не диалог. И монолог власти заключался в том, что "мы все делаем правильно, мы лучше знаем". И так продолжалось, пока народ не вышел на митинг. Меня лично возмутило посягательство на целостность республики, на закон о референдуме", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмед Ахильгов.





Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа и член Ингушского комитета народного единства Мусса Мальсагов объявил митинг в Магасе бессрочным, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале FortangaORG. Митинг в Магасе объявлен бессрочным!Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа и член Ингушского комитета народного единства Мусса Мальсагов объявил митинг в Магасе бессрочным, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале FortangaORG.

Выступающие Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Барах Чемурзиев и Ахмед Погоров жестко раскритиковали власти Ингушетии. Участники митинга настроены решительно и заявляют, что готовы протестовать, пока парламент республики не будет распущен, а Юнус-Бек Евкуров не уйдет в отставку, утверждается в сообщении.

"Кавказский узел" пока не имеет возможности проверить, действительно ли организаторы митинга объявили его бессрочным.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами содержится в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".