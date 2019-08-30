Следствие смягчило обвинение шестерым участникам митинга в Магасе

30 августа 2019, 04:59

Следователи сочли, что действия арестованных после митинга ингушских активистов не угрожали жизни представителей власти, сообщил адвокат Магомед Беков. Однако сами обвинения в насилии по отношению к сотрудникам полиции, хоть и неопасном для жизни, остались в деле.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа адвокат Калой Ахильгов сообщил, что арестованным после митинга в Магасе Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву следствие преквалифицировало статью обвинения на более мягкую.

Шестерым участникам акции в Магасе смягчили обвинение по делу о применении насилия к полицейским, передает 29 августа со ссылкой на адвоката Магомеда Бекова «МБХ медиа». Активистов ранее обвиняли в применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, теперь же следствие пришло к выводу, что их действия не были опасны, рассказал Беков. «Обвинение переквалифицировали... Это должно было произойти с самого начала», - цитирует адвоката издание. Имена активистов, которым смягчили обвинение, он не уточнил.

Обвинение было переквалифицировано с части 2 статьи 318 УК РФ о применении опасного для жизни или здоровья представителей власти насилия, санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы, на часть первую статьи 318 УК РФ о неопасном для жизни или здоровья представителей власти насилии, максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы,

В обновленной фабуле обвинения, которую приводит издание Znak.com, сказано, что подозреваемые применяли на акции протеста насилие к полицейским, «находясь под влиянием и руководством» члена Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмета Барахоева и главы Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, «разделяя с ними чувство политической вражды с действующим главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым».

Напомним, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", преследованиям после массовых протестов подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

На сайтах Следственного управления Следственного комитета Ингушетии и Следственного управления Следственного комитета Кабардино-Балкарии сообщений о переквалификации обвинения ингушским активистам нет по состоянию на 3.00 мск 30 августа.

Информацию о задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

"Кавказский узел" также опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".