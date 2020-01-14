Ингушский активист Нальгиев пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

14 января 2020, 11:53

Участник митинга в Магасе Ахмед Нальгиев сообщил, что уже месяц ожидает врача в изоляторе. Под угрозой находится не только здоровье Нальгиева, но и его жизнь, считает адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", житель Назрани Ахмед Нальгиев находится под стражей с 23 апреля 2019 года. Срок ареста неоднократно продлевался, в последний раз - до 6 марта. Согласно обвинительному приговору, Нальгиев в ходе несогласованного митинга пнул ногой щит одного из росгвардейцев, а еще одного силовика ударил кулаком в лицо. Защита настаивает на невиновности активиста.

Рассмотрение дела Ахмеда Нальгиева, как и дел ряда других активистов, вопреки протестам защиты было перенесено на Ставрополье. Адвокат Андрей Сабинин считает, что это решение Верховного суда России принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии, а это, в свою очередь, может "повлиять на вердикт суда". В декабре 2019 года Железноводский горсуд вынес приговоры первым шести обвиняемым.

Перед сегодняшним судебным заседанием Ахмед Нальгиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в течение месяца испытывает боли в боку. "Думаю, у меня аппендицит. Боюсь, будет перитонит, так как лечить меня в СИЗО никто не собирается", - сказал подсудимый. Нальгиев отметил, что лекарств у него нет. "Врач придет, похоже, только в случае моей смерти", - добавил активист. По словам Нальгиева, у него есть целый ряд заболеваний - и желудка, и почек, и глаз.

Адвокат Нальгиева Мухтар Мишаев отметил, что руководство СИЗО не реагирует на его запросы. "Я 25 декабря [2019 года] написал заявление руководству СИЗО о том, чтобы вызвали врача и осмотрели моего подзащитного. Но ответа не получили. Болезнь может угрожать не только его здоровью, но и его жизни", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла". На сайте УФСИН по Ставропольскому краю к 11.53 мск 14 января нет реакции на просьбу адвоката о врачебном осмотре Нальгиева.

На заседании Железноводского городского суда, помимо адвоката, присутствовала представитель "Мемориала" Ольга Бегретова. Родственников и друзей подсудимого не было. Самого Нальгиева ввели в зал три конвоира, передал корреспондент "Кавказского узла" с заседания суда.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".