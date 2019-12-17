Продлен арест ингушскому активисту Ахмеду Нальгиеву

17 декабря 2019, 18:34

Железноводский городской суд оставил под арестом до 6 марта участника протестов в Магасе Ахмеда Нальгиева.

Как писал "Кавказский узел", до ноября решения о продлении ареста Ахмеду Нальгиеву принимал Нальчикский горсуд. Затем рассмотрение его дела, как и дел других активистов, вопреки протестам защиты было перенесено на Ставрополье.

Адвокат Андрей Сабинин считает, что это решение Верховного суда России принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии, а это, в свою очередь, может "повлиять на вердикт суда". С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая Ахмеда Нальгиева.

Сегодня Железноводский городской суд оставил Ахмеда Нальгиева под арестом. "Суд продлил Нальгиеву ранее избранную меру пресечения до 6 марта", - сказали в пресс-службе суда. Согласно обвинительному приговору, Нальгиев в ходе несогласованного митинга ударил ногой по щиту одного из росгвардейцев, а еще одного силовика ударил кулаком в лицо. Защита настаивает на невиновности активиста. Под стражей он находится с 23 апреля, информировало РАПСИ.

Согласно картотеке на сайте Железноводского горсуда, дело Ахмеда Нальгиева поступило туда 6 декабря. Сегодняшнее рассмотрение дела по существу было отложено, следующее назначено на 14 января 2020 года. О продлении Нальгиеву ареста на сайте суда по состоянию на 18.34 мск 17 декабря не сообщается.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".