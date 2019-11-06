Суд перенес дело ингушского активиста Зубейра Хамхоева на Ставрополье

06 ноября 2019, 21:29

Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры перенес рассмотрение дела Зубейра Хамхоева из Ингушетии в Ставропольский край. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал 1 ноября адвокат Калой Ахильгов. 5 ноября Верховный суд России перенес рассмотрение дела трех активистов - Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева - из Ингушетии в Ставропольский край. Адвокат заявил о нарушении конституционных прав обвиняемых.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день это привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Срок их содержания под стражей регулярно продлевается. 31 октября Нальчикский городской суд отказался удовлетворить апелляции Зубейра Хамхоева, Тимура Озиева, Рашида Аушева и Ахмеда Нальгиева, оставив в силе решение о продлении им ареста до 25 декабря.

Сегодня в Верховном суде РФ завершилось рассмотрение иска Генрокуратуры об изменении подсудности дела в отношении ингушского активиста Зубейра Хамхоева. Суд постановил, что его дело будет рассматривать Железноводский городской суд Ставрополья, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, исковое заявление в точности повторяло озвученное прокурором на слушаниях 5 ноября во время рассмотрения дела в отношении активистов Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева

В иске указывалось, что Хамхоев может быть кровно связан с работниками судебной системы Ингушетии, что может повлиять на объективность ингушских судей, а также то, что рассмотрение дела Хамхоева может привести к волне протестных акций в республике, сказал адвокат. Прокурор счел, что этих доводов достаточно, чтобы перенести процесс из Магаса в другой регион Северо-Кавказского федерального округа.

Защита настаивала, что перенос является незаконным, ссылаясь при этом на статью 47 Конституции России и статью 32 Уголовно-процессуального кодекса России "Территориальная подсудность уголовного дела", отметил Ахильгов. Защита указала, что нет доказательств тому, что есть возможность оказать влияние на суд, сказал он.

"Согласно статье 47 Конституции России, "никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом". В то же время статья 56 Конституции России допускает в экстраординарных случаях нарушение неких конституционных прав, однако право на судебную защиту не может быть нарушено даже при введении чрезвычайного положения. Также, согласно статье 32 УПК "Территориальная подсудность уголовного дела", дело по существу рассматривается там, где совершено преступление", – пояснял ранее Ахильгов.

«Все заседание продлилось не более получаса. На нем присутствовали замгенрокурора, судья, его секретарь и адвокат, то есть я. Суд вынес решение о переносе процесса в Железноводский городской суд Ставрополья», - сказал Ахильгов. Он заявил, что решение суда будет обжаловано.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России рассмотрела сегодня заявление об изменении территориальной подсудности дела Зубейра Хамхоева, говорится в карточке дела на сайте суда.