Мэрия Назрани назвала не связанными стрельбу и акции протеста

29 марта 2019, 21:16

Конфликт у здания мэрии Назрани, в котором получили травмы три человека, произошел на бытовой почве и никак не связан с протестами против руководства Ингушетии, заявили сегодня городские власти.

Как писал "Кавказский узел", по данным источников, 28 марта в здании администрации Назрани произошла стрельба из травматических пистолетов, ранения получили сын мэра и еще два человека. Ранения оказались незначительными, а нападавшим удалось скрыться.

С недавними акциями протеста в республике стрельба никак не связана, заявил сегодня первый заместитель мэра Назрани Муса Харсиев. "В социальных сетях активно пытаются связать инцидент с прошедшими митингами в Ингушетии. Это неправда. Хотелось бы пояснить, что причиной конфликта перед административным зданием Назрани стала бытовая ссора", - процитировал Харсиева "Интерфакс".

В пресс-службе мэрии подтвердили, что в результате стрельбы получили травмы три человека. "Задержать по горячим следам нападавших не удалось. Номера автомобиля, на котором передвигались преступники, были переданы правоохранительным органам", - привело сообщение пресс-службы издание.

26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе согласованный митинг. Это привело к стычкам с силовиками. 27 марта протестующие покинули площадь, но после этого сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань. Батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять протестующих в Магасе, был расформирован, заявил сегодня юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Калой Ахильгов.

Стрельба велась не в здании мэрии, а на улице, уточнил сегодня заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев. "Не было факта нападения на здание", - подчеркнул он. Бекмурзиев добавил, что после инцидента на месте остались гильзы от травматического оружия, передал ТАСС.

В журнале поступления пострадавших пациентов с огнестрельными травмами 28 марта зафиксировано не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник травматологического отделения Назрановской больницы. "Возможно, им сразу оказали помощь в травматологическом отделении и отправили домой, если ранения не были серьезными. Не поступали такие и в реанимационное отделение", - пояснил работник больницы.