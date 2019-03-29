Три человека ранены при стрельбе в мэрии Назрани

29 марта 2019, 11:03

Сын мэра Назрани и еще два человека получили вечером 28 марта ранения при стрельбе в здании городской администрации, сообщили сегодня источники.

По данным источника, несколько мужчин проникли в здание мэрии и ранили трех человек из травматических пистолетов.

"По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", - цитирует источник "Интерфакс".

Пострадавшие получили незначительные ранения. Нападавшие скрылись до прибытия полицейских, пишет со ссылкой на свой источник интернет-газета "Ингушетия".

На официальных сайтах региональных управлений МВД и Следкома сегодня к 11.00 мск нет информации об инциденте.