29 марта 2019, 11:03
Три человека ранены при стрельбе в мэрии Назрани
Сын мэра Назрани и еще два человека получили вечером 28 марта ранения при стрельбе в здании городской администрации, сообщили сегодня источники.
По данным источника, несколько мужчин проникли в здание мэрии и ранили трех человек из травматических пистолетов.
"По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", - цитирует источник "Интерфакс".
Пострадавшие получили незначительные ранения. Нападавшие скрылись до прибытия полицейских, пишет со ссылкой на свой источник интернет-газета "Ингушетия".
На официальных сайтах региональных управлений МВД и Следкома сегодня к 11.00 мск нет информации об инциденте.
"Знакомые убитой при стрельбе в Ингушетии рассказали о ее бизнесе", "Очевидцы рассказали о деталях инцидента в торговом центре Назрани", "Росгвардия подтвердила информацию об убитых в Назрани".
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