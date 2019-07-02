Защита назвала прецедентом решение суда об обысках у ингушских активистов

02 июля 2019, 16:12

Верховный суд Ингушетии отменил постановления Магасского райсуда, признавшие законность обысков в доме Мусы Мальсагов, а также в офисах Красного Креста, Ингушского комитета национального единства и «Опоры Ингушетии», сообщил адвокат Висит Цороев. По его словам, это решение станет прецедентом для признания нелегитимными других обысков в регионе.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая силовики пришли с обысками в ингушское отделение Красного Креста, а также изъяли два телефона и печать из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса, рассказал адвокат Магомед Беков. Обыск в доме главы «Опоры Ингушетии» Бараха Чемурзиева прошел 3 апреля. Пять лидеров ингушских протестов, в том числе Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев были признаны правозащитным центром "Мемориал" политзаключенными.

Три ингушских лидера — Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – были арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти после того, как 26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

На сегодняшнем заседании Верховного суда Ингушетии было отменено постановление судьи Магасского райсуда Хамида Тамбиева, признавшего законность обыска в доме Мусы Масальгова, рассказал адвокат Висит Цороев. По его словам, также суд отменил постановление о признании легитимными обыски в офисах Красного креста, Ингушского комитета национального единства и «Опоры Ингушетии».

«Позиция Верховного суда такова, что подсудность рассмотрения материалов по обыскам в рамках данного дела отнесена к Ессентукскому городскому суду, так как главное следственное управление России по СКФО располагается там. Это означает, что все решения Магасского районного суда, которыми обыски были признаны законными, могут быть отменены, при подачи соответствующих жалоб или представлений», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Цороев.

По информации адвоката, он еще не видел мотивировочную часть решения. «Преждевременно давать оценку (решению Верховного суда). В целом это для нас позитивный момент", - отметил Цороев, добавив, что «это решение может стать прецедентом для признания и других обысков незаконными».

На сайте Верховного суда Ингушетии на 16.00 мск сегодня нет информации по поводу заявления адвоката.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".