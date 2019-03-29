Протесты ингушской оппозиции встретили непонимание чеченских активистов

29 марта 2019, 23:48

Жители Чечни воспринимают новые акции протеста в Ингушетии сдержанно, расценивая их как политическую провокацию со стороны узкой оппозиционной группы. На отношения между двумя народами протесты не повлияют, уверены опрошенные "Кавказским узлом" чеченские активисты и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности

Круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней проходила в столице Ингушетии с 4 по 17 октября 2018 года. Участники акции требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Чеченцы не воспринимают митинги в Ингушетии как упрек в свой адрес, поскольку видят в этих акциях протеста только внутриполитический конфликт соседней республики, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

“Прошлые митинги и новые митинги – это желание одной политизированной части ингушской элиты сместить главу республики. Передача земли - это повод, чтобы "пошатать" кресло Евкурова, добиться, чтобы федеральный центр заменил главу республики. В Чечне не видят разницы между (прошлогодними и нынешними) митингами и не воспринимают их как упрек в адрес чеченцев”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

На уровне народов противоречий не будет, полагает Кутаев. “Ничто не может дискредитировать отношения ингушей и чеченцев, я в этом убежден. Мы настолько взаимосвязаны, что один-два [частных] конфликта не повлияют на отношения народов. Допустим, между, группой ингушей и группой чеченцев произойдет ссора, - но каким бы громким ни был этот конфликт, он не может поссорить целые народы, связанные братскими историческими узами”, - убежден глава Ассамблеи народов Кавказа.

Во время осенних митингов 2018 года в Ингушетии жители двух республик высказывали претензии друг другу, отметил сотрудник чеченской НПО Идрис. "Было сильное напряжение, дело доходило до взаимных обвинений и угроз, хорошо, что этим все ограничилось. Теперь опять все началось по-новой, и это не может не настораживать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новый виток митингов в Ингушетии никого в Чечне не удивил, хотя логику ингушской оппозиции жители Чечни не разделяют, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова.

“В прошлом году чеченцы [надеялись], что ингуши одумаются, ведь 1992 году [чеченцы] с радостью вручили Ингушетии Сунженский и Малгобекский районы. Но новый виток митингов никого не удивил, а звучащие на нем лозунги об отставке руководства высвечивают истинные цели организаторов”, - сказала Мальсагова корреспонденту “Кавказского узла”.

Споры между Чечней и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов, ведутся с середины 1990-х годов, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Новые митинги ингушской оппозиции воспринимаются в Чечне спокойно. "Чеченцы не опасаются роста напряженности и трений между нашими народами, люди понимают суть и подоплеку этих интриг”, - отметила Мальсагова.

С мнением Асет Мальсаговой солидарна учительница грозненской школы Петимат. «То, что в Ингушетии раз за разом поднимают этот вопрос о границах, вызывает раздражение», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Также на "Кавказском узле" размещен материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Представитель Ассамблеи народов Кавказа в международных организациях Европы Насир Булуев уверен, что конфликта между чеченцами и ингушами не будет.

“Не думаю, что митингующие выражают мнение большинства ингушей. (Они) пытаются настроить молодежь против чеченцев. Никакой войны между чеченцами и ингушами не будет. Вы же видите, как спокойно на это реагируют чеченцы, они могут за сутки собрать миллионный митинг, но этого не делают, чтобы не спровоцировать ингушей. Ингуши сами должны разобраться, кто им друг, а кто враг”, - сказал активист “Кавказскому узлу”.

Схожее мнение о протестах в Ингушетии высказал житель Чечни Салавди. "У ингушской оппозиции свои цели, жаль только, что в эти разборки втягивают два братских народа. Сейчас ингушская сторона снова требует отменить соглашение [о границе], плюс убрать Евкурова", - сказал Салавди корреспонденту "Кавказского узла".