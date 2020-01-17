Малсаг Ужахов обвинен в организации экстремистского сообщества

17 января 2020, 23:04

Председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову предъявлено уже третье уголовное обвинение. Сегодня он отказался без подготовки давать показания по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", на Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова заведено дело о создании экстремистского сообщества, еще пятеро активистов заподозрены в участии в этом сообществе. 16 января стало известно, что Ахмеду Барахоеву, Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифе Саутиевой уже предъявлены обвинения по статье об экстремистском сообществе. Правозащитники заявили, что будут отстаивать интересы ингушских активистов вплоть до ЕСПЧ, а "Мемориал" призвал прекратить их уголовное преследование.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Малсага Ужахова, а также других лидеров протестов в Ингушетии и активистку Зарифу Саутиеву.

Председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову также предъявили обвинение в организации экстремистского сообщества, со ссылкой на адвоката Джабраила Куриева сообщила сегодня "Новая газета".

"Обвинение размыто, не конкретизировано, в нем содержатся только общие формулировки и дежурные фразы, как и в постановлениях, предъявленных другим фигурантам дела", - заявил Куриев. По словам адвоката, Ужахов отказался давать показания в связи с новым обвинением, поскольку его заранее не уведомили об этом. "Малсаг написал письменное заявление о том, что нарушено его право на защиту. Когда мы проработаем позицию, он будет готов дать показания", - процитировал сегодня Куриева на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Для Ужахова это уже третье уголовное обвинение. Ранее он был обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, и о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, сообщил "Мемориал". По статье об экстремистском сообществе Ужахову грозит до 10 лет заключения, а по двум другим статьям - по 10 лет и 3 года соответственно.

27 марта 2019 года силовики попытались разогнать активистов, оставшихся на площади в Магасе после санкционированного митинга. В результате произошли стычки. Активисты разошлись по призыву лидеров протеста. Уже в апреле начались массовые аресты участников митинга. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. С декабря 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры восьми обвиняемым.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".