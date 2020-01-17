Защита Хасана Зязикова отказалась от обжалования приговора

17 января 2020, 19:36

Железноводский горсуд приговорил сегодня к 13 месяцам колонии-поселения Хасана Зязикова, который признал, что бросил камень в силовика на митинге в Магасе. Защита просила не лишать Зязикова свободы, поскольку его семья оказалась в тяжелом положении, но решила не подавать апелляцию.

Как сообщал "Кавказский узел", Хасан Зязиков был арестован по решению суда в Нальчике в июле 2019 года, срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Затем дело Зязикова было передано в Железноводский горсуд на Ставрополье.

Семья Хасана Зязикова оказалась в бедственном положении. Его жена два месяца назад родила второго сына и находится в декрете, один из помогавших ей братьев активиста умер, а второй недавно погиб в аварии. Оставшиеся в живых братья Зязикова продолжают ей помогать, но у них небольшие доходы - один из них сторож в школе, а второй - шофер, рассказали сами братья.

Сегодня в зале Железноводского городского суда, помимо представительницы прокуратуры и адвоката Анзора Полонкоева, присутствовали три родственника Хасана Зязикова.

Сотрудница прокуратуры зачитала показания двух свидетелей, которые рассказали, как Зязиков бросил камень в сотрудника Росгвардии и попал ему в правую ногу. Представитель обвинения заявила, что Зязиков сделал это из чувства "политической вражды". Она также напомнила суду, что 17 июня 2019 года Зязиков был оштрафован Магасским городским судом на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. За нападение на силовика обвинение предложило осудить Зязикова на два года исправительной колонии общего режима.

Слушая сотрудницу прокуратуры, Хасан Зязиков улыбался и перемигивался с родственниками.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. До приговора Зязикову Железноводский горсуд на Ставрополье вынес решения по делам семи участников митинга в Магасе.

Зязиков не признал политических мотивов стычки с силовиком

Хасан Зязиков признал, что бросил камень в сотрудника Росгвардии, и раскаялся в этом, указал суду адвокат. При этом он отверг политическую составляющую обвинения. "[Хасан Зязиков] пришел на митинг из чистого любопытства. И вступился за стариков", - сказал Анзор Полонкоев. Он добавил, что его подзащитный не принадлежит ни к каким политическим партиям и движениям.

Адвокат указал, что следствие само признало ошибочность первоначального обвинения, переквалифицировав его со статьи о причинении вреда, опасного для здоровья, на статью о насилии, не связанном с угрозой здоровью. Строгость первоначального обвинения привела к тому, что Зязикова поместили под стражу, сказал суду Анзор Полонкоев. Адвокат добавил, что его подзащитный раскаялся и готов возместить ущерб потерпевшему, и попросил учесть, что у Зязикова есть малолетние дети. "Просим не лишать его свободы", - подытожил Полонкоев.

Зязиков в своем последнем слове подтвердил слова адвоката. "Меня никто не призывал, я на митинг пришёл добровольно. Чисто из любопытства. У меня нет политической вражды к полицейским - три моих брата служили в органах. Прошу не лишать меня свободы, так как у меня двое детей, жена не работает", - сказал он.

Родственники и защита согласились с приговором

Судья признал Хасана Зязиков виновным и назначил ему год и месяц лишения свободы в колонии-поселении. Несмотря на это, защита решила не подавать жалобу на приговор. "Обжаловать приговор не будем. Где-то через месяц его отпустят на свободу", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Анзор Полонкоев.

"Приговор нас порадовал. Ждем брата домой", - сказал родственник подсудимого Ибрагим Зязиков. По его мнению, брат сидит "ни за что". "Мой брат Хасан был самым примерным в семье. Спортом занимался, никогда в жизни не пробовал алкоголя, не курил. Все были удивлены, что он в тюрьме оказался. И оказался там несправедливо", - заявил Ибрагим Зязиков.

Хасан Зязиков сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не жалуется на условия ареста. "Все хорошо, лучше не бывает", - ответил он, улыбнувшись.

Сторона обвинения пока не определилась с дальнейшими действиями. "Получим приговор, и тогда примем решение об обжаловании", - сказала сотрудник прокуратуры.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".