Ибрагим и Муса Зязиковы, старшие братья подсудимого. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

14 января 2020, 07:54

Семья Хасана Зязикова оказалась в бедственном положении после его ареста

Семья арестованного ингушского активиста Хасана Зязикова оказалась в бедственном положении. Его жена два месяца назад родила второго сына и находится в декрете, один из помогавших ей братьев активиста умер, а второй недавно погиб в аварии. Оставшиеся в живых братья Зязикова продолжают ей помогать, но у них небольшие доходы - один из них сторож в школе, а второй - шофер, рассказали сами братья.

Как писал "Кавказский узел", Хасан Зязиков, задержанный по делу о стычке участников мартовского митинга в Магасе с силовиками, был арестован в Нальчике в июле 2019 года. 16 декабря  2019 года Железноводский горсуд продлил арест Зязикова на три месяца. 26 декабря 2019 года Хасан Зязиков на процессе в Железноводском горсуде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующий день привело к стычкам с правоохранителями. С начала апреля 2019 года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. После первых судебных решений по ингушским активистам, вынесенным 12 и 13 декабря 2019 года, адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Семья участника несанкционированного митинга в Магасе Хасана Зязикова оказалась "в сложной ситуации", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" старшие братья подсудимого, которые приехали 13 января из Ингушетии, чтобы поддержать Хасана на судебном процессе.

"Беды постигли семью Хасана [Зязикова] последнее время. Родители у него умерли, и он со своей семьей - женой и полуторагодовалым сыном - стали жить в родительском доме. И вот Хасана арестовали. Жена два месяца назад родила второго сына. Сейчас она в декрете. Раньше ей помогали наши братья, но случилось несчастье. Один умер от онкологии, а второй недавно погиб в аварии", - рассказал Ибрагим Зязиков.

"Хасан узнал об этой беде только на предыдущем процессе, в декабре. Горе такое. Жена его осталась совсем одна. Мы с братом [Ибрагимом] помогаем ей, чем можем. Но какая наша помощь. Я сторож в школе, а Ибрагим шоферит. Зарплаты у нас низкие. Череда бед, и не видно им конца", - посетовал Муса Зязиков.

"Выручает" семью группа "Неотложка", но эта помощь оказывается только заключенному Хасану Зязикову. Семья же подсудимого в бедственном положении, рассказали братья.

Помощь продуктами питания, лекарствами и одеждой арестованным ингушским активистам оказывает группа "Неотложка", созданная в июле 2019 года. Группа организовала три точки приема материальной помощи: в Назрани, Малгобеке и Троицкой. "Неотложка" получает от жителей республики помощь как в виде продуктов питания, лекарств и одежды, так и в виде денежных пожертвований, которые идут на закупки продуктов для заключенных, рассказала соорганизатор группы парикмахер Аза Халухаева.

"Наш брат человек спокойный, не конфликтный. И не опасный. Зачем его держат в СИЗО? Был бы под подпиской о невыезде - семья бы так не страдала. Милосердие наше правосудие должно проявить. А не давить человека", - сказал Ибрагим Зязиков.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"32 рисунка присланы на конкурс в поддержку ингушских политзаключенных", "Защита раскритиковала продление ареста Тимуру Озиеву", "Суд над ингушским активистом Адамом Бадиевым начался в закрытом режиме".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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