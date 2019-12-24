Суд над активистом Озиевым начался без потерпевшего и свидетелей

24 декабря 2019, 12:28

Судья Железноводского горсуда объявил засекреченными потерпевшего и свидетелей по делу ингушского активиста Тимура Озиева и начал рассмотрение в их отсутствие. Сам Озиев заявил, что насилия к силовику не применял, напротив, призывал к спокойствию участников митинга в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля Тимур Озиев был задержан по делу о применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. 17 декабря Железноводский городской суд продлил ему арест до 6 марта 2020 года, это решение адвокат и родственники Озиева назвали необоснованным. Сам обвиняемый настаивает, что невиновен.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая Тимура Озиева.

Железноводский горсуд Ставрополья на сегодняшнем заседании начал по существу рассматривать уголовное дело против участника акций протеста в Ингушетии Тимура Озиева. Судебное заседание началось с опозданием на 18 минут, в 10.18 мск, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В зале суда присутствовали адвокат Руслан Хаджиев, представитель прокуратуры Соколовская и два журналиста. Родственников и друзей не было: они не успели приехать на процесс из-за тумана. Ни потерпевший, ни 13 свидетелей на заседание не явились, однако суд решил начать судебное заседание, передал корреспондент "Кавказского узла". Фото- и видеосъемку судья запретил.

До начала суда конвой запретил корреспонденту "Кавказского узла" общаться с подсудимым. Озиев лишь успел сказать, что жалоб на условия содержания под стражей он не имеет.

Шесть ингушских активистов, чьи дела рассматриваются в Железноводске, заявили о неприемлемых условиях содержания в СИЗО и транспортировки в суд, но ФСИН назвала условия изолятора соответствующими нормам. Адвокаты добиваются медицинского обследования арестованных, у которых есть проблемы со здоровьем, реакции на их обращения пока нет. Принятые в России условия перевозки заключенных должны приравниваться к пыткам, считают правозащитники.

В своем выступлении гособвинитель заявила, что Тимур Озиев 27 марта в 07.39 мск в Магасе присоединился к несанкционированному митингу. Во время столкновений с полицией он, по словам стороны обвинения, схватился двумя руками за противоударный щит "Витраж" сотрудника Росгвардии и потянул его на себя, "тем самым причинив ему физическую боль в области левой руки". При этом телесных повреждений не было, заявила представитель прокуратуры.

Подсудимый на заседании пояснил, что на несанкционированный митинг 27 марта в Магасе попал случайно. Тимур Озиев подтвердил, что брался за щит сотрудника Росгвардии, но силы по отношению к силовику не применял. "Я повернулся к митингующим, молодым ребятам, и попросил их не оказывать сопротивления. Попытался их успокоить", - сообщил суду Озиев.

Адвокат спросил подзащитного, знает ли он лично организаторов несанкционированного митинга, на что Озиев ответил отрицательно.

Ранее Тимур Озиев заявлял в суде, что считает себя общественным активистом, ни в каких организациях и партиях не состоит. На мартовском митинге Озиев, по его словам, вел себя пассивно.

После выступления Озиева, судья пояснил, что все свидетели и потерпевший - лица "засекреченные". Судья спросил подсудимого, не возражает ли он, чтобы гособвинитель огласила эти показания в их отсутствие. Озиев и адвокат согласились. Помощница судьи передала гособвинителю пять томов уголовного дела, и прокурор в 10.50 мск начала зачитывать показания из обвинительного заключения, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала заседаний.

Напомним, что 23 декабря суд в Ессентуках продлил сроки содержания под стражей участникам митинга в Магасе Мусе Мальсагову и Багаудину Хаутиеву до 25 марта 2020 года. Арестованные пожаловались на бесчеловечные условия в изоляторе, а адвокаты сообщили, что обвинение не подкреплено фактами.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о задержаниях оппозиционеров в Ингушетии.