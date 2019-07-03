Судья запретила видеосъемку заседания по делу Барахоева

03 июля 2019, 14:50

Судья Верховного суда Кабардино-Балкарии отказала сегодня защите ингушского старейшины Ахмеда Барахоева в удовлетворении ходатайства о своем отводе и разрешила только аудио- и ручную запись заседания. Адвокаты потребовали отвода суда.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня суд продлил до 25 сентября арест Ахмеда Барахоева, подозреваемого по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Вчера, 2 июля, во время рассмотрения апелляции на арест Барахоева в Верховном суде Кабардино-Балкарии адвокаты потребовали отвода судьи, запретившей видеосъемку. В Нальчик, где также планировалось рассмотрение дела активиста Бараха Чемурзиева, приехали более 100 жителей Ингушетии.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Три лидера протестов в Ингушетии — Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Все пятеро были признаны Правозащитным центром "Мемориал" признал политзаключенными.

Рассмотрение ходатайства адвокатов Барахоева об отводе судьи Верховного суда Кабардино-Балкарии состоялось сегодня. Судья Валентина Хаткутова не удовлетворила ходатайство защиты, но в то же время разрешила вести аудиозапись, а также записывать ход судебного заседания в письменном порядке, сообщил корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший в зале заседаний.

В постановлении суда говорилось, что отказ в проведении видеозаписи "не нарушает прав обвиняемого", что "суд не оказывал давления на прокурора, и на адвокатов", привел слова из постановления суда корреспондент «Кавказского узла».

Адвокаты Барахоева Фатима Урусова и Башир Точиевне не стали ходатайствовать о проведении видеозаписи повторно, однако заявили отвод суду. Защита обосновала свое заявление тем, что, по их мнению, суд заинтересован в исходе дела, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Причиной протестов стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель.

Напомним, что правозащитный центр "Мемориал" продолжает изучать дела активистов, арестованных после мартовских митингов в Магасе. Список ингушских политзаключенных пополнится именами других оппозиционеров, если обвинение не имеет убедительных доказательств против них, рассказали представители "Мемориала".

Информацию о задержаниях ингушских активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".