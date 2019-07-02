Защита потребовала отвода судьи на процессе по обжалованию ареста Барахоева

02 июля 2019, 22:09

Во время рассмотрения апелляции ингушского старейшины Ахмеда Барахоева в Верховном суде Кабардино-Балкарии адвокаты потребовали отвода судьи, запретившей видеосъемку. Решение по ходатайству будет принято 3 июля. В Нальчик, где также планировалось рассмотрение дела активиста Бараха Чемурзиева, приехали более 100 жителей Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев были в числе лидеров протестов, они арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Нальчикский горсуд 5 июня продлил содержание под стражей Барахоева до 25 сентября, 7 июня такое же решение было принято по Чемурзиеву.

Ахмед Барахоев содержится в СИЗО Владикавказа, Барах Чемурзиев - в СИЗО Нальчика. Их вместе с другими лидерами протестов в Ингушетии Мусой Мальсаговым, Исмаилом Нальгиевым и Малсагом Ужаховым Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными.

Рассмотрение апелляционных жалоб Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева на решения Нальчикского городского суда о продлении им срока содержания под стражей до 25 сентября было назначено сегодня на 14.00 мск в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

Первым началось рассмотрение жалобы Барахоева. В зале суда находились приехавшие в Нальчик представители двух ингушских тейпов, а также сочувствующие им – порядка 50 человек, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании суда.

В начале судебного заседания адвокат Фатима Урусова, представляющая интересы Барахоева, выступила с ходатайством разрешить вести видеосъемку судебного заседания.

Судья Верховного суда КБР Валентина Хаткутова сказала, что для получения разрешения вести видеозапись необходимо подать письменное заявление и получить соответствующее разрешение у председательствующего. Кроме того, отметила судья, представитель СМИ должен получить аккредитацию. Аудиозапись и письменные записи во время заседания вести можно, добавила судья.

Однако защита продолжала настаивать на возможности вести видеозапись заседания суда, ссылаясь на общественный резонанс судебного процесса. Адвокат Урусова заявила, что видеозапись будут вести присутствующие в суде слушатели, которым не нужна аккредитация.

Судья поставила ходатайство на обсуждение. Ахмед Барахоев, с которым диалог велся посредством видеоконференцсвязи, ходатайство защиты поддержал. Представитель гособвинения заявил, что оставляет решение вопроса на усмотрение суда. «А своего мнения у вас нет?» – упрекнула его судья. «Я возражаю», - спохватился тогда прокурор.

После этого председательствующая вновь сказала, что аудиозапись судебного заседания могут вести все желающие, а вести видеозапись она не разрешает.

«Мы считаем, что суд заинтересован в исходе дела, поэтому заявляем Вам отвод», - сказала адвокат Урусова. Ее поддержали коллеги, адвокат Магомед Абубакаров сказал, что закон не допускает «просто так отказа», и нужно отказ обосновать.

Свое решение суд решил огласить завтра, 3 июля, в 12.00 мск. На завтра, 3 июля, также перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Чемурзиева, передал корреспондент «Кавказского узла».

К началу заседания у здания суда собрались более 100 жителей Ингушетии. Только половина из желающих прошли в зал, остальные ждали на улице, отмечает портал «Кавказ. Реалии».

По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Причиной протестов стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель.

Примечательно, что в числе требований акции протеста 26 марта в Магасе была отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение о границе с Чечней. После заявления Евкурова о том, что он оставляет свой пост, активисты заявили, что новый руководитель республики должен решить вопрос об освобождении арестованных участников протестного движения и пересмотреть соглашение о чечено-ингушской границе. 26 июня врио главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Информацию о задержаниях ингушских активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

