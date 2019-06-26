Владимир Путин (слева) и Махмуд-Али Калиматов. Фото: пресс-служба Кремля. http://kremlin.ru/events/president/news/60833

26 июня 2019, 20:54

Махмуд-Али Калиматов назначен врио главы Ингушетии

Президент Путин назначил Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности главы Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин принял сегодня отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Евкуров попросил о досрочном сложении полномочий 24 июля.

Указ о назначении временного руководителя Ингушетии опубликован на сайте Кремля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин встретился с Калиматовым сразу после отставки Евкурова и сообщил р решении назначить его врио главы Ингушетии.

"Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Калиматов до 1995 года работал  старшим следователем в прокуратуре Самарской области, а затем был переведен на должность первого заместителя прокурора Ингушетии. С августа 2004 по апрель 2007 года он был прокурором Ингушетии. В 2008 году Калиматов вернулся в Самарскую область и возглавил местное управление Росприроднадзора, отмечает "Новая газета".

Примечание:

"Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии", "Родственники рассказали об обыске у сына ингушского депутата", "Пользователи YouTube скептично оценили обращение ингушских старейшин к Путину".

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