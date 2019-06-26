Махмуд-Али Калиматов назначен врио главы Ингушетии

26 июня 2019, 20:54

Президент Путин назначил Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности главы Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин принял сегодня отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Евкуров попросил о досрочном сложении полномочий 24 июля.

Указ о назначении временного руководителя Ингушетии опубликован на сайте Кремля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин встретился с Калиматовым сразу после отставки Евкурова и сообщил р решении назначить его врио главы Ингушетии.

"Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Калиматов до 1995 года работал старшим следователем в прокуратуре Самарской области, а затем был переведен на должность первого заместителя прокурора Ингушетии. С августа 2004 по апрель 2007 года он был прокурором Ингушетии. В 2008 году Калиматов вернулся в Самарскую область и возглавил местное управление Росприроднадзора, отмечает "Новая газета".