Путин принял отставку Евкурова

26 июня 2019, 20:47

Президент России Владимир Путин принял сегодня отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, попросившего о досрочном сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров 24 июня попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Свое решение он объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии.

Евкуров встретился сегодня с Путиным в Москве, рассказал ему об итогах своей 11-летней работы на посту главы Ингушетии и лично повторил просьбу о досрочной отставке. "Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди", - приводит слова Евкурова на встрече с Путиным РИА "Новости".

Путин, в свою очередь, попросил Евкурова ввести в курс дела нового руководителя республики.

"Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, [...] и помочь [ему] в первые дни начала работы", - цитирует Путина ТАСС.

На "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова. Информация о задержаниях ингушских оппозиционеров содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".