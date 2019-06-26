26 июня 2019, 20:47

Путин принял отставку Евкурова

Президент России Владимир Путин принял сегодня отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, попросившего о досрочном сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров 24 июня попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Свое решение он объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии.

Евкуров встретился сегодня с Путиным в Москве, рассказал ему об итогах своей 11-летней работы на посту главы Ингушетии и лично повторил просьбу о досрочной отставке. "Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди", - приводит слова Евкурова на встрече с Путиным РИА "Новости".

Путин, в свою очередь, попросил Евкурова ввести в курс дела нового руководителя республики.

"Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, [...] и помочь [ему] в первые дни начала работы", - цитирует Путина ТАСС.

На "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова. Информация о задержаниях ингушских оппозиционеров содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии", "Родственники рассказали об обыске у сына ингушского депутата", "Пользователи YouTube скептично оценили обращение ингушских старейшин к Путину".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 июня 2019, 21:55

26 июня 2019, 21:14

  • Пикетчики напомнили о пытках четырех жителей Анапы

    Родственники анапчан, подвергшихся пыткам после задержания силовиками, и юристы Комитета против пыток провели серию одиночных пикетов в центре города. Прохожие поддержали акции протеста, сообщили участники пикетов.

26 июня 2019, 20:54

26 июня 2019, 20:12

26 июня 2019, 19:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии