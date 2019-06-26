Ингушские активисты рассказали об ожиданиях от отставки Евкурова

26 июня 2019, 08:03

В случае отставки Юнус-Бека Евкурова новый глава Ингушетии должен решить вопрос об освобождении арестованных участников протестного движения и пересмотреть соглашение о границе с Чечней, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров 24 июня попросил Владимира Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Свое решение он объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия в Ингушетии. Жители республики встретили известие в возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. Прошение Евкурова не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии.

Вопрос об отставке Юнус-Бека Евкурова мог возникнуть и во время двухнедельного митинга оппозиции в прошлом году, и во время резкого обострения конфликта весной этого года, но тогда ситуацию сгладили федеральные чиновники, считает заместитель председателя Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев.

"Мне кажется, что информация о реальном положении дел в Ингушетии, о крайне сложной общественно-политической ситуации, о стремительно падающем рейтинге Евкурова не доходила до президента в полном объеме. «Лакировщиков» на пути прохождения информации хватало, и первыми, кто корректировал сведения, поступающие из Ингушетии, это были чиновники СКФО", - сказал он 25 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней критическим образом повлияли на рейтинг Евкурова - в конце декабря 2018 года глава Ингушетии стал одним из самых непопулярных губернаторов. В марте акции протеста с требованиями отставки Евкурова возобновились. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой митингующим, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По поводу мартовских событий в республике Мурад Даскиев высказал мнение, что конфликт был спровоцирован людьми, которые стали бросать в сотрудников Росгвардии стулья.

"В ответ пошли дубинки. А завести молодых людей, спровоцировать на неадекватные действия в такой ситуации легко... В Кремле думали, что, посадив за решетку лидеров протестного движения, люди успокоятся, прекратятся митинги, и все вернется на круги своя. Оппозиция не успокоилась, она ушла в подполье, продолжая свою работу. Нас поддержали во многих странах Европы, одиночные пикеты с требованием освободить арестованных активистов проходят во многих городах России. Их не показывают по федеральным каналам ТВ, об этом мы узнаем в социальных сетях, в интернете", - сказал он.

После акции протеста в Магасе начались массовые задержания активистов. Только за первые девять дней число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". В числе задержанных оказались лидер движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, член Ингушского Комитета Национального Единства Ахмед Барахоев.

Он считает, что отставка Евкурова сыграет свою положительную роль для арестованных активистов. "Вопрос освобождения арестованных активистов протестного движения должен быть решен новым руководством республики в первую очередь. Перед нами еще много нерешенных проблем, одна из главных - пересмотр отторгнутых по соглашению земель. Вопрос сложный, и хотелось бы, чтобы те, кто встанет во главе республики, учли все ошибки предыдущего руководства", - высказал свое пожелание зампредседателя Совета тейпов Ингушетии.

Уход Евкурова положительно скажется на судьбе арестованных активистов

Президент России никогда не принимает решения под давлением общественности, предположила активистка Анжела Матиева. "Мы это понимали, и на первом митинге главное требование народа было о земле, которую передали соседней республике. Хотя звучали и требования об отставке Евкурова, но все равно главное – подписанное соглашение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анжела Матиева после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней была в декабре 2018 года уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть"). По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. Суд отказался восстановить ее в должности.

По ее словам, то, что Евкуров должен уйти в отставку, ни у кого не вызывало сомнения. "Мы ожидали этой отставки в сентябре, полагая, что это произойдёт после муниципальных выборов. Новость об отставке Евкурова сейчас явилось для всех приятной неожиданностью. Что повлияло? Может быть, это звучит несколько наивно, но накануне прямой линии с президентом мы просили всех, кто нас мог услышать и увидеть, отправлять сообщения о творящемся в республике беспределе на прямую линию. Я сама отправила более десяти сообщений... Все это фиксировалось, и я думаю, что полученные сотни, тысячи сообщений сыграли свою роль", - предположила она.

"Президенту нужна стабильная страна. В Ингушетии после массовых обысков, задержаний прекратились митинги, восстановилось спокойствие. Но это кажущееся спокойствие. Оппозиция ушла в подполье и работу свою не прекратила. Кремлю давно уже было ясно, что в Ингушетии нет руководителя... Я думаю, что судьба Евкурова была предрешена еще во время осенних акций противостояния", - отметила Матиева.

По ее мнению, уход Евкурова позитивно скажется на судьбе арестованных активистов. "Я думаю, что тот человек, который станет главой нашей республики, поймет, что проблема номер один - это освобождение арестованных активистов в правовом поле. Это должно быть первым шагом для того, чтобы консолидировать вокруг себя общество, для того, чтобы его услышали и для того, чтобы его приняли. Второй шаг - нужно будет поменять команду и избавиться от тех людей, которые в неменьшей степени, чем сам Евкуров, влияли на ситуацию, которая сейчас сложилась", - сказала она.

Матиева считает, что при решении спорных вопросов нельзя говорить о народах в общем. "Авторами конфликтов являются отдельные личности, политики, но не народы. Два народа, у которых общие святые, одни традиции, должны услышать друг друга. Руководители приходят и уходят, а народы остаются. И поэтому народ должен быть мудрым, иначе можно все растерять", - заявила она.

Новому руководству нужно будет менять команду Евкурова

Заявление Евкурова о том, что он принял решение уйти в отставку, согласовано с руководством страны, предположил депутат Народного собрания Ингушетии Закри Мамилов. По его мнению, оппозиция, чтобы избежать новых арестов и преследований, "ушла в подполье", но продолжает вести работу.

"То есть размежевания, как того желал Евкуров, нет, есть объединение и даже большее, чем ранее. Это опаснее для власти, чем бороться с открытой оппозицией. Стабилизировать обстановку и задушить это движение не удалось. И это протестное движение пылает внутри, оно готово вырваться наружу. В Кремле поняли это, и для того, чтобы не получить очаг явного противостояния власти, решили сымитировать его желание уйти в отставку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

16 мая Закри Мамилов, выступающий против соглашения о границе с Чечней, рассказал о заключении сына под стражу с 30 апреля. Парламентарий связал уголовное преследование с собственной политической деятельностью.

По словам Мамилова, он предлагал Евкурову отменить соглашение. "Я ему предлагал отменить соглашение, не выносить его на парламент. Взять тайм-аут на два-три месяца, создать комиссию, в которую включить и ученых из Чечни. И коллегиально решать этот вопрос, озвучивая работу комиссии в СМИ. Он не пошел на это", - вспоминает депутат.

Он уверен, что новому руководству нужно будет менять команду Евкурова, в частности, председателя правительства "со своей командой".

По мнению Мамилова, необходимо принять закон о смешанном проведении голосования по выборам в парламент. "То есть половина - по одномандатному, а половина - по партийным спискам. Принять ряд законов по референдуму, распустить парламент и набрать новый. Набрать нормальный, работоспособный, который будет пользоваться авторитетом у народа", - заявил он.

Мамилов также считает, что первое, что нужно будет решить новому руководству, это вопрос арестованных активистов. "Я думаю, здравый смысл восторжествует и их отпустят... И это будет одной из причин стабилизации общества, которая повлияет на оздоровление обстановки", - уверен он.

По его мнению, оппозиции надо провести переговоры и обозначить границы: власть должна быть с народом, и тогда оппозиция будет сотрудничать с властью, решая вопросы коллегиально.

Мамилов также заявил, что не может на сто процентов быть уверен, что арест его сына Дауда и позиция в отношении подписания соглашения как-то связаны. "То, что содержание под стражей всех активистов в Нальчике продлено до 25 сентября, и содержание под стражей моего сына тоже продлено до 25 сентября, наводит на определенные мысли... Задержание моего сына скорее политизировано, чем нет", - считает он.