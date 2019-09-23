Арест Мальсагова и Чемурзиева продлен на три месяца

23 сентября 2019, 21:22

Ессентукский городской суд сегодня продлил содержание под стражей лидеров протеста в Ингушетии Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева до 25 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и председатель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Оба были задержаны 3 апреля. В июне срок их ареста был продлен до 25 сентября. Адвокаты обжаловали арест, но безрезультатно.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Ходатайствуя сегодня в суде в Ессентуках о продлении ареста Мальсагова и Чемурзиева, следователь указал, что обвиняемые могут воспрепятствовать следственным действиям или скрыться, но реальных подтверждений суду не предоставил, говорится в поступившем сегодня в «Кавказский узел» сообщении Правозащитного центра «Мемориал».

Защитники просили освободить Мальсагова и Чемурзиева или изменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы, но суд к ним не прислушался, отмечается в сообщении.

Рассмотрение ходатайства следователя о продлении ареста еще одного обвиняемого по делу о стычках протестующих с силовиками в Магасе главы Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова не состоялось. Его адвокаты ходатайствовали о том, чтобы обвиняемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, так как он плохо себя чувствует и его состояние может ухудшиться, если его повезут из СИЗО Владикавказа в Ессентуки, сообщил ПЦ «Мемориал».

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными нескольктих лидеров протестов в Ингушетии, в том числе Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Малсага Ужахова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".