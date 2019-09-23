Муса Мальсагов. Фото: Голос Народа https://www.youtube.com/watch?v=9FPiqF5l3Nc

23 сентября 2019, 21:22

Арест Мальсагова и Чемурзиева продлен на три месяца

Ессентукский городской суд сегодня продлил содержание под стражей лидеров протеста в Ингушетии Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева до 25 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и председатель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Оба были задержаны 3 апреля. В июне срок их ареста был продлен до 25 сентября. Адвокаты обжаловали арест, но безрезультатно.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день.  С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Ходатайствуя сегодня в суде в Ессентуках о продлении ареста Мальсагова и Чемурзиева, следователь указал, что обвиняемые могут воспрепятствовать следственным действиям или скрыться, но реальных подтверждений суду не предоставил, говорится в поступившем сегодня в «Кавказский узел» сообщении Правозащитного центра «Мемориал».

Защитники просили освободить Мальсагова и Чемурзиева или изменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы, но суд к ним не прислушался, отмечается в сообщении.

Рассмотрение ходатайства следователя о продлении ареста еще одного обвиняемого по делу о стычках протестующих с силовиками в Магасе главы Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова не состоялось. Его адвокаты ходатайствовали о том, чтобы обвиняемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, так как он плохо себя чувствует и его состояние может ухудшиться, если его повезут из СИЗО Владикавказа в Ессентуки, сообщил ПЦ «Мемориал».

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными нескольктих лидеров протестов в Ингушетии, в том числе Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Малсага Ужахова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Следователи причислили Хаутиева к организаторам беспорядков в Ингушетии", "Суд оставил ингушского активиста Кациева под арестом", "Арест ингушского активиста Нальгиева продлен на три месяца".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 сентября 2019, 21:50

23 сентября 2019, 21:00

23 сентября 2019, 20:30

23 сентября 2019, 20:13

23 сентября 2019, 19:14

  • Детали эвакуации озвучили очевидцы в годовщину "рязанских учений"

    Жильцы дома по улице Новоселов в Рязани поделились воспоминаниями, как 22 сентября 1999 года им пришлось спешно покинуть квартиры и провести бессонную ночь в близлежащем кинотеатре, когда силовики сообщили о заложенной в многоэтажке взрывчатке. Некоторые из очевидцев не поверили в официальную версию ФСБ о том, что события двадцатилетней давности были учениями.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи