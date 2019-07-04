Барах Чемурзиев. Фото: скриншот видео Кавказ.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=sK0TN_VlQnU

04 июля 2019, 15:24

Решение об аресте Бараха Чемурзиева оставлено в силе

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался сегодня удовлетворить жалобу одного из лидеров протестов в Ингушетии Бараха Чемурзиева на продление ареста до 25 сентября.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушские активисты Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев подали в Верховный суд Кабардино-Балкарии апелляции на решения Нальчикского горсуда, который продлил их арест. 3 июля суд постановил сократить срок содержания под стражей Ахмеда Барахоева до 10 августа. Рассмотрение жалобы Бараха Чемурзиева было перенесено на сегодня.

Сегодняшнее постановление Верховного суда Кабардино-Балкарии будет обжаловано, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров. "Как ни прискорбно, как бы суд нас не заверял в своей независимости, все же решение по Чемурзиеву оставлено в силе", - посетовал он.

Вечером 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Барах Чемурзиев и Ахмед Барахоев были в числе лидеров протестов, их арестовали по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителям власти. Барах Чемурзиев содержится в СИЗО Нальчика. Правозащитный центр "Мемориал" признал его и Барахоева политзаключенными наряду с Мусой Мальсаговым, Исмаилом Нальгиевым и Малсагом Ужаховым.

По подсчетам "Кавказского узла", всего после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, против по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Причиной протестов стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель.

Информацию о задержаниях ингушских активистов "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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