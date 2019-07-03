Суд в Нальчике по жалобам Барахоева и Чемурзиева собрал несколько десятков их сторонников

03 июля 2019, 21:18

Решение Верховного суда Кабардино-Балкарии, не отпустившего под домашний арест ингушского старейшину Ахмеда Барахоева, будет обжаловано, сообщила адвокат Фатима Урусова. Решение по жалобе Бараха Чемурзиева суд вынесет 4 июля. Поддержать активистов в Нальчик сегодня приехали несколько десятков жителей Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", на 2 июля в Верховном суде Кабардино-Балкарии было запланировано рассмотрение апелляционных жалоб Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева на решения Нальчикского горсуда о продлении им срока содержания под стражей до 25 сентября. В этот день суд начал рассмотрение апелляции на арест Барахоева, а заседание суда по жалобе Чемурзиева было перенесено на 3 июля. Сегодня суд сократил содержание под стражей Ахмеда Барахоева с 25 сентября до 10 августа.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев были в числе лидеров протестов, они арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Ахмед Барахоев содержится в СИЗО Владикавказа, Барах Чемурзиев - в СИЗО Нальчика. Их вместе с другими лидерами протестов в Ингушетии Мусой Мальсаговым, Исмаилом Нальгиевым и Малсагом Ужаховым Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными.

Сегодня в Нальчик из Ингушетии приехало несколько десятков человек, но меньше, чем 2 июля. Все сторонники арестованных активистов и их близкие поместились в зале суда.

Барахоев и Чемурзиев «сидят ни за что», заявили корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавшие в суде их родственники.

Суд не отпустил Ахмеда Барахоева под домашний арест, как просили адвокаты

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Ахмеда Барахоева стороны высказали свои позиции, передает присутствовавший на процессе корреспондент «Кавказского узла».

Гособвинитель просил оставить решение Нальчикского горсуда о мере пресечения без изменения. Он привел доводы о невозможности закончить предварительное следствие без проведения экспертиз, изучения соединений мобильных операторов связи, допроса еще неустановленных свидетелей.

Адвокат Фатима Урусова, прося об отмене решения Нальчикского суда, сослалась на то, что у следствия нет сведений о том, что Барахоев может скрыться, повлиять на свидетелей или еще как-то воспрепятствовать проведению следствия.

Адвокат сослалась на постановление Президиума Верховного суда России от 27 сентября 2006 года, в котором подчеркивается недопустимость формального подхода к разрешению ходатайств о заключении под стражу, поскольку это самая строгая мера пресечения. Урусова процитировала также Постановление Пленума Верховного суда от 10 октября 2003 года, где указано, что «необходимым условием для законности ареста является наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу лицо совершило преступление».

По мнению адвоката, Ахмеда Барахоева следует отпустить под домашний арест.

Сам Ахмед Барахоев участвовал в судебном процессе по видеоконференцсвязи. Старейшина заявил суду, что не виновен, что в момент, когда на площади в Магасе начались беспорядки, его там не было, он был у себя дома, совершал намаз. По словам Барахоева, в СИЗО у него ухудшилось здоровье. Он также просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Ахмед Барахоев при этом отметил, что во Владикавказском СИЗО к нему хорошо относятся, и, находясь там, он понял, что «дружба народов важнее всего».

Суд обратился к гособвинителю с вопросом, почему вопрос о мере пресечения был поставлен на срок почти четыре месяца. Прокурор ответил, что решение об этом принимал не он, а руководитель следственной группы, передает корреспондент «Кавказского узла».

Адвокат Башир Точиев во время судебного заседания назвал арест Барахоева "подавлением гражданского общества в его зародыше" и попросил суд "показать всему миру независимую судебную систему", передает портал «Кавказ.Реалии», который также привел критику работы следователей со стороны Фатимы Урусова.

"Следствие идет несколько месяцев. У следствия не нашлось веских оснований, чтобы представить четко сформулированное обвинение. Нас не ознакомили с экспертизами, не ведется очных ставок, нет перекрестных допросов", - заявила в ходе судебного заседания адвокат.

В итоге суд принял решение сократить срок содержания под стражей Ахмеду Барахоеву до двух месяцев, до 10 августа.

Комментируя сегодняшнее решение суда, адвокат Фатима Урусова сказала, что защита, конечно же, обжалует решение Верховного суда КБР в кассационной инстанции, так как нет никаких оснований держать Барахоева, как и Чемурзиева, в заключении.

«Но при этом мы не можем не признать, что впервые за все время, как начались процессы в отношении ингушских активистов, нас хотя бы услышали. И это обнадеживает», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Фатима Урусова.

Напомним, 2 июля в Нальчик на суд по делам ингушских активистов приехали более 100 жителей Ингушетии. Во время рассмотрения апелляции на арест Барахоева адвокаты потребовали отвода судьи, запретившей видеосъемку. Сегодня судья отказала защите Барахоева в удовлетворении ходатайства о своем отводе и разрешила только аудио- и ручную запись заседания.

Решение по жалобе Чемурзиева суд вынесет 4 июля

Апелляционная жалоба на продление ареста Бараху Чемурзиева была рассмотрена после перерыва судом в том же составе, передает присутствовавший на процессе корреспондент «Кавказского узла».

Перед тем, как начать рассмотрение апелляционной жалобы по Чемурзиеву его адвокат Магомед Абубакаров заявил отвод состава суда. Он обосновал отвод тем, что суды, по его мнению, не принимают независимых решений в отношении лидеров ингушского протеста. Суд отклонил ходатайство об отводе.

Ходатайствуя об изменении меры пресечения своему подзащитному, Магомед Абубакаров заявил, что Чемурзиев характеризуется с положительной стороны, у него есть постоянное место жительства и постоянная работа, на иждивении малолетние дети и престарелые родители: отец – инвалид второй группы.

«С 27 марта до своего задержания у Чемурзиева была возможность скрыться, уничтожить доказательства, но он этого не сделал. На допросы являлся по вызову, отвечал на все вопросы следователя», - рассказал Магомед Абубакаров.

Адвокат просил суд отменить постановление Нальчикского городского суда о продлении Чемурзиеву меры пресечения, принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства следователя за необоснованностью.

Суд отложил последнее слово обвиняемого и оглашение решения на завтра, 4 июля, на 12.00 мск.