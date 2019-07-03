Суд в Нальчике сократил срок ареста Ахмеда Барахоева

03 июля 2019, 16:01

Верховный суд Кабарадино-Балкарии сократил сегодня арест ингушского старейшины Ахмеда Барахоева с трех до двух месяцев. Апелляция на заключение под стражу другого ингушского лидера Бараха Чемурзиева еще рассматривается.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии начал рассмотрение апелляции на арест Ахмеда Барахова. На сегодняшнем заседании судья отказала защите Барахоева в удовлетворении ходатайства о своем отводе и разрешила только аудио- и ручную запись заседания. Адвокаты потребовали отвода суда.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Три лидера протестов в Ингушетии — Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. По делу о нападении на полицейских арестованы и глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Все пятеро были признаны Правозащитным центром "Мемориал" признал политзаключенными.

Решение Нальчикского городского суда об аресте Барахоева было сегодня отменено. Верховный суд Кабардино-Балкарии сократил содержание под стражей ингушского старейшины с 25 сентября до 10 августа, сообщил корреспондент «Кавказского узла» из зала заседаний.

На сегодняшнее заседание пришло несколько десятков человек, которые поместились в зале заседаний, на улице не было никого, передал корреспондент «Кавказского узла». Суд перешел к рассмотрению апелляции на арест Чемурзиева.

По подсчетам "Кавказского узла", по состоянию на 31 мая после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Причиной протестов стало соглашение о чечено-ингушской границе, которое, по мнению активистов, привело к утрате Ингушетией своих земель.

Информацию о задержаниях ингушских активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".