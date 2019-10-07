07 октября 2019, 23:49

Дело Рашида Майсигова направлено в суд

Следствие по делу ингушского журналиста Рашида Майсигова, обвиненного в хранении наркотиков, завершено, дело передано в суд. Защита журналиста намерена добивается отмены решения о продлении ему ареста.

Как писал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. 25 июля Верховный суд Ингушетии оставил Рашида Майсигова под стражей

После задержания Майсигов жаловался на пытки током, сообщил его адвокат. В суде арестованный отказался от данных ранее признательных показаний. Власти должны прекратить преследование ингушского журналиста Рашида Майсигова и расследовать его заявление о пытках, заявил 23 июля "Комитет по защите журналистов".

Дата заседания суда по делу Рашида еще не определена, сообщил сегодня адвокат Магомед Аушев. Он напомнил, что 25 сентября журналисту продлили арест до 12 ноября.

"Завтра будет разбирательство в Верховном суде, мы обжаловали постановление о продлении ареста]. Следствие по делу о наркотиках против Рашида Майсигова завершено", - цитирует Аушева "МБХ медиа". 

По состоянию на 23.20 мск раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Верховного суда Ингушетии недоступен. На сайте Магасского райсуда указано, что жалоба представителя Майсигова на продление ареста "принята к рассмотрению". 

Ранее Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. 14 июля "Фортанга" сообщила о блокировке своего сайта (fortanga.org). Редакция издания добилась разблокировки сайта, удалив комментарий с запрещенной информацией. Блокировка совпала по времени с арестом журналиста Рашида Майсигова и вряд ли была случайной, считают руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и ингушская активистка Изабелла Евлоева.

"Печальная картина судьбы региональных журналистов, арестованных за свою профессиональную деятельность, [...] оставляет мало надежд на правосудие. Единственной опорой от произвола остается поддержка гражданского общества", - написал сегодня на сайте "Фортанга" журналист Султан Кодзоев. 

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки тогдашнего главы республики Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", по состоянию на 31 мая не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. 

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Продлен арест ингушского журналиста Рашида Майсигова", "Адвокаты пожаловались на запрет видеться с ингушскими активистами в СИЗО", "Защита сочла необоснованным продление ареста Саутиевой".

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