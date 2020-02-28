Число осужденных участников магасского митинга достигло 21

28 февраля 2020, 19:51

Ингушский активист Руслан Дзейтов приговорен к 21 месяцу колонии-поселения, суд признал его виновным в нападении на росгвардейца во время митинга.

"Кавказский узел" информировал, что Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года. По версии следствия, Дзейтов 27 марта 2019 года во время беспорядков в Магасе напал на сотрудника Росгвардии, причинив ему своими действиями "физическую боль". При этом потерпевший в заявлении суду сообщил, что материальных претензий к Руслану Дзейтову не имеет.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Сегодня Железноводский городской суд назначил Дзейтову один год и девять месяцев колонии-поселения, сообщил адвокат Висит Цороев. "Он нанес вред росгвардейцу, так как боялся, что от их действий могут пострадать женщины и старики, которые находились на площади", - настаивает адвокат Висит Цороев.