Число осужденных участников магасского митинга достигло 21

Ингушский активист Руслан Дзейтов приговорен к 21 месяцу колонии-поселения, суд признал его виновным в нападении на росгвардейца во время митинга.
"Кавказский узел" информировал, что Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года. По версии следствия, Дзейтов 27 марта 2019 года во время беспорядков в Магасе напал на сотрудника Росгвардии, причинив ему своими действиями "физическую боль". При этом потерпевший в заявлении суду сообщил, что материальных претензий к Руслану Дзейтову не имеет.
26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.
Сегодня Железноводский городской суд назначил Дзейтову один год и девять месяцев колонии-поселения, сообщил адвокат Висит Цороев. "Он нанес вред росгвардейцу, так как боялся, что от их действий могут пострадать женщины и старики, которые находились на площади", - настаивает адвокат Висит Цороев.
Осужденные сегодня Осканов и Дзейтов стали двадцатым и двадцать первым фигурантами "ингушского дела", получившими реальные сроки, сообщило "Юг. МБХ медиа". Эти подсчеты соответствуют данным Правозащитного центра "Мемориал".
Гособвинитель попросил отправить Дзейтова на полтора года в колонию общего режима. Адвокат попросил суд прекратить дело и назначить его подзащитному штраф. Сам Дзейтов в своём последнем слове раскаялся. Судья при вынесении приговора исключила мотив политической вражды и учла смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние, а также состояние здоровья матери подсудимого, сообщил на своем сайте ПЦ "Мемориал".
"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".
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