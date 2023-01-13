Суд закрыл от прессы заседание по "ингушскому делу"

13 января 2023, 12:47

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Суд объяснил отсутствием мест решение не пустить журналистов на заседание по апелляционной жалобе активистов, осужденных по делу о митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд на Ставрополье начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции. На заседание приехали родственники осужденных и старейшины из Ингушетии. Подсудимые подавали ходатайство о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Поскольку еще один адвокат, Калой Ахильгов, ехал из аэропорта Минвод в Пятигорск на суд, судья объявлял получасовой перерыв, пообещав за это время наладить связь с СИЗО. После перерыва связь с СИЗО стала лучше. "Осужденные слышат судью. Он зачитывает им их права и обязанности", - сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0", где ведется текстовая трансляция из зала суда.

Прибывший в суд Калой Ахильгов заявил, что "защищать права осуждённых из-за их ненахождения зале суда — затруднительно". "Судья принимает заявление адвоката к сведению", - говорится в трансляции.

При этом журналистов в зал не допустили, сославшись на отсутствие мест, хотя в зале есть свободные места, отметили правозащитники. "В качестве наблюдателей присутствуют 2 или 3 сотрудника Уполномоченного правам человека Республики Ингушетия. Также в зале присутствует один представитель прокуратуры", - говорится в публикации.

Напомним, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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