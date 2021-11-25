Ингушские активисты объяснили подоплеку протестов в последнем слове

25 ноября 2021, 02:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвиняемые по "ингушскому делу" сравнили свое преследование с репрессиями сталинских времен и назвали подспудные причины массовых протестов, которые охватили республику в 2018 году. Массовое недовольство населения, которое выплеснулось на фоне соглашения о границе, зрело годами из-за бедности, засилья коррупционеров и социального неравенства, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", в суде на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривается дело против лидеров протеста в Ингушетии, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам заключения. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые призывали участников акции воздержаться от беспорядков, экстремизма в этих действиях нет, заявили 17 ноября в суде защитники, адвокаты, а также сами подсудимые.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. В начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 27 сентября по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 40 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

Пятеро из семи обвиняемых выступили в суде с последним словом на выездном заседании Кисловодского городского суда в Ессентуках 23 ноября. Выступления Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева с последним словом ожидаются на следующем заседании 6 декабря.

В своих выступлениях обвиняемые сравнили свое преследование с репрессиями сталинского периода. Так, Багаудин Хаутиев отметил, что в студенческие годы интересовался историей СССР. "Я смотрел на "тройки", которые выносили приговоры без суда и следствия, и думал: "Что это за люди такие? Откуда они взялись, как они могут просто так выносить решения без суда и следствия, какие-то профилактические расстрелы устраивать? Как отбирали этих людей, где находили? Но... вот они - здесь сидят (смотрит в сторону прокурорского стола - прим. "Кавказского узла"), и ничем они от них (тех, кто расстреливал) не отличаются. Если бы им (прокурорам) сказали запросить нам пожизненный срок, расстрел - они бы это сделали, несмотря на то что нет никаких доказательств", - заявил Хаутиев.

Ахмед Барахоев в своем последнем слове также вспоминал сталинские времена. Он отметил, что в телеэфире часто можно встретить положительные оценки Иосифа Сталина, хотя тот - "тиран" и "убийца", погубивший миллионы людей. "Да, у него были Ягода, Ежов, Вышинский, которым тоже, наверное, приходилось исполнять, как сегодня наша прокуратура это делает, заказы. [...] Мне очень тяжело, потому что сегодня - XXI век на дворе, а 1937 год - живой, он шагает. Воскресли Вышинский, Ягода, Ежов, Сталин", - сказал старейшина.

"Сталин физически ушел, а методы его живы. Любое инакомыслие, любое слово сказанное - хотя Конституцией это разрешено: выражать свое мнение, свои убеждения - [карается] [...] "Мемориал"* признали иноагентом, любые движения, которые гуманитарные, правозащитные, которые несут правду, сегодня не нужны, неуместны, с ними борются. Это и есть 1937 год", - заявил Барахоев.

8 ноября прокуратура Москвы подала иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьёзный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты.

Зарифа Саутиева в своем выступлении напомнила, что является историком и занималась темой репрессий профессионально, работая в Музее памяти жертв политических репрессий в Ингушетии. "Мне совершенно очевидно, откуда взяты эти "лекала". Следователи... всего лишь следовали примеру своих предшественников, НКВДшников. То есть они собирали материалы - и чем абсурднее они, тем лучше, чем абсурднее обвинение, чем абсурднее доказательство, тем оно звучит лучше. И эти люди - и тогда, и сейчас - были уверены в том, что им не нужно собирать никакие доказательства, что суд в любом случае примет нужное решение", - сказала активистка.

Она выразила благодарность своим родным и близким, друзьям, всем ингушам и неравнодушным людям по всей России "которые присылали письма со словами поддержки". Также Саутиева поблагодарила объединение "Неотложка", созданное для помощи ингушским политическим заключенным, журналистов, адвокатов и общественных защитников.

Саутиева выразила благодарность правозащитным организациям - "Мемориалу"* (Олег Орлов выступил как общественный защитник в этом деле), "Правовой инициативе"*, движению "За права человека"** (Лев Пономарев*** выступил как общественный защитник в этом деле), Московской Хельсинкской группе. "Сегодня они переживают нелегкие времена. Их ("Мемориал") тоже ликвидируют... Я хочу, чтоб они знали, что мы их поддерживаем и болеем за них, и мы понимаем, что кто бы и как бы их ни признал какими-то "иноагентами"... они честно выполняют свою работу и являются защитниками прав и свобод, и им - отдельная наша благодарность и наша поддержка. И наша поддержка - всем политзаключенным, которые сегодня есть в России", - заключила Саутиева.

Также она поблагодарила своих "товарищей по несчастью" - остальных шестерых подсудимых: "Для меня было большой честью находиться в вашей компании - в компании людей, для которых общие интересы дороже личных, справедливость и чувство собственного достоинства - превыше всего", - отметила она. Саутиева еще раз подчеркнула, что подсудимые ничего не нарушали, а лишь воспользовались правами, гарантированными всем россиянам Конституцией и законами РФ.

Подсудимые напомнили про коррупцию и бедность как факторы недовольства людей

Активисты в своих последних словах указывали на то, что причиной недовольства народа, вылившегося в протесты, стало не только соглашение о границе, но и очевидное всем засилье коррупционеров в республике. Багаудин Хаутиев напомнил, что была "целая федеральная целевая программа, направленная только на социально-экономическое благополучие Республики Ингушетия". "Более 30 миллиардов [было] выделено. Ни один завод не работает! Ни картонажная фабрика, ни комбинат детского питания, ни стекольный завод, ни швейная фабрика, ни консервный завод - много-много чего там предполагалось. Ни один не работает! И я не могу об этом сказать разве? Я имею на это право. Я молодой человек, я отучился, хочу работать. Где эти заводы? Никаких этих заводов нет", - указал Хаутиев.

По словам обвиняемого, на комбинате детского питания директором работал его сосед. "И он рассказывал, сколько оборудования [на комбинате] отсутствует. И он (комбинат) прекратил свое существование, месяц всего проработал. Это наш народ, у нас маленькая республика, мы хотим жить в мире, спокойствии, как нормальные люди, чтоб у нас не было ни коррупционных проявлений, ничего, чтоб была обеспеченная жизнь - в будущем хотя бы, для своих детей!" - заключил Хаутиев.

О том, что в Ингушетии очень много коррупционных проблем, говорил и Муса Мальсагов в своем последнем слове. По его словам, весь ингушский народ резко негативно относился к власти и тем чиновникам, которые "как глисты" разъедали тело Ингушетии.

Мальсагов указал, что нынешнее руководство признает 39 объектов - как промышленных, так и социальных, - которые существуют лишь на бумаге. "Федеральные средства были "освоены". Детский садик, школа, реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, амфитеатр - эти объекты, каждый из них, стоит до полумиллиарда. 200, 300, 500 миллионов. И эти четыре объекта признаны сегодня аварийными, потому что средства были разворованы. У меня четверо несовершеннолетних детей. Мои дети в школу пошли, пока я ожидал очередь в детский сад! Хотя за 25 тысяч рублей мне предлагали устроить ребенка в детский сад", - рассказал он.

Когда возник вопрос с соглашением по границе, республика уже "жужжала, как пчелиный улей", отметил Мальсагов. Он напомнил, что в Ингушетии - один из самых высоких уровней безработицы. "Официально считают - 26-27%, неофициально - более 50%. И это самая молодая республика, то есть подавляющее большинство жителей - молодежь. У нас ежегодный прирост [населения] - 6-6,5 тысячи человек. Сегодня глава республики в Совете Федерации презентует программу и говорит, что мы, мол, в течение 10 лет создадим 15 тысяч рабочих мест. А за 10 лет у нас становятся на ноги 65 тысяч молодых людей, которые не знают, куда себя деть. [...] У нас молодежь за счет пенсионеров вынуждена оплачивать себе мобильную связь, не говоря о других расходах. Сегодня условия, в которых мы (подсудимые) находимся, клянусь Аллахом - в сотни раз лучше условий, в которых проживают некоторые жители Республики Ингушетия. У нас есть дома, где не заваривают чай неделями, а мясо они едят только на похоронах или на свадьбах. И мы сегодня должны с этим смириться и смотреть, как эти чиновники разъезжают на "Бентли" и на "Майбахах"? - пояснил Мальсагов причины протестов.

Народы не должны ссориться, а должны совместно решать проблемы, заявили подсудимые

Также подсудимые говорили про отношения кавказских народов. Так, Хаутиев сказал, что ситуация вокруг границы не должна влиять на отношения между ингушами и чеченцами. "Есть люди, которые хотят разжигать между двумя народами рознь, чтобы они не любили друг друга, чтоб они ненавидели друг друга. Но у них это не получится", - заявил он.

"Всё это - колониальные порядки, и эти колониальные порядки ни к чему хорошему не приведут. Пора уже России оставить старую политику - политику царской России, Советского Союза, нынешней системы, - имперскую политику. И мы это говорим не просто так, а заботясь о будущем этой страны. Потому что навязывание этой имперской политики приведет только к удручающим последствиям", - сказал Хаутиев.

Подсудимый назвал их суд "спектаклем по запугиванию народов". "Они показывают соседям нашим - чеченцам, осетинам, кабардинцам, русским тоже, в том числе, что, мол, "Мы не дадим вам возможности перечить нам, даже если наши решения, сверху [спущенные], несправедливы", - полагает Хаутиев.

"Многие пытались увести этот вопрос (о соглашении о границе) в национальное русло. Нет, там вопроса национальности вообще не было", - сказал в своем последнем слове Исмаил Нальгиев. "Было опасение соединения республик, но ингуши на сегодняшний день не хотят жить под властью, которая существует в Чеченской Республике... Именно в этом вопрос был", - подчеркнул Нальгиев. Также людей возмутила та скрытность, с которой подписывалось соглашение о границе, указал он.

"Когда нарушаются чьи-то права, каждый человек обязан реагировать, даже если это не касается его лично, даже если преследование касается того, кто не из твоего тейпа или не твоей веры. Какая разница, если беззаконно преследуют? [...] У нас в обществе есть такое, что человек радуется тому, что его идеологического врага или еще кого-то, кого он не приемлет, посадили, убили, поступили в отношении него несправедливо. Но этому не стоит радоваться. Потому что этот "хищник", который погубил этого человека, погубил его, потому что сегодня, прямо сейчас, эта жертва была просто легче для него, ему было легче уничтожить эту жертву. Но следующей [жертвой] непременно будешь ты", - сказал Нальгиев, указав на важность гражданской солидарности.

Также про межнациональные отношения говорил в своем последнем слове и Барахоев. "Чеченский народ - это уважаемые мной и нами всеми братья. Я сочувствую чеченскому народу", - сказал он, отметив, что к нынешнему руководству Чеченской Hеспублики у него иное отношение.

Собравшиеся у суда выразили надежду на справедливое решение судьи

У здания суда 23 ноября собрались более 50 человек: родственники и знакомые подсудимых, а также просто неравнодушные жители Ингушетии. Около десяти человек прошли в зал суда как зрители, остальные смогли зайти и коротко поговорить с обвиняемыми в перерывах.

"Я приехал проведать наших политзаключенных, увидеться с ними, узнать, что можно ожидать. Некоторых из них я знаю - и знаю, что они сидят вообще ни за что. Никакого преступления они не совершали, а их судят как уголовников и запросили такие сроки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ингушетии Мухмад-Башир Цороев.

"Лично я надеюсь на Аллаха и на то, что их хотя бы отсиженным сроком выпустят. Если бы их там не было, там бы море крови было! Но благодаря этим людям, которые сейчас там сидят, и еще нашим полицейским или росгвардейцам, которых тоже будут судить, одного уже осудили - только благодаря им там ничего не произошло!" - заявил он.

"Каждый раз хочется приезжать, но нет таких возможностей, очень далеко", - сказала сестра Ахмед-хаджи Барахоева Лейла Барахоева. "Не каждый может приехать сюда, а так бы вся республика приехала! Людям тяжело в рабочие дни с работы выезжать сюда. Кто как может - приезжает. Там нет состава преступления, в материалах дела. А за что они сидят тогда? Все, не только мы (близкие), ждут только оправдательного приговора", - добавила она.

"Мы надеемся, что их отпустят в конце концов!" - заявила Макка Чемурзиева, тетя Бараха. "Правосудие где наше? Что они такого сделали, что уже почти три года сидят? За что? И какие им сроки назвали - это же полное беззаконие! Люди все помнят и все считают, что несправедливо их судят. И это не только родственники так думают - все, ну все буквально, вся республика! Да и не только наша республика. И недоверие к правосудию очень большое, потому что мы не видим справедливости", - указала она.

Ингуш Борис Кодзоев приехал из Москвы на один день, чтобы "морально поддержать политзаключенных", рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Я реалист, я понимаю, в какой стране мы живем. Ничего хорошего, по большому счету, я не жду. Надеюсь, что судья все-таки найдет там где-то в закоулках, свою совесть и вынесет более-менее приемлемое решение. Понятно, что приговор будет обвинительным, но самое главное - чтоб люди сейчас вышли", - выразил он свое отношение.

Руководитель ингушского отделения "Мемориала"* Тимур Акиев также приехал поддержать обвиняемых. "Я абсолютно убежден в том, что это несправедливый суд и какой бы там ни был приговор - для меня это люди абсолютно невиновные. Я все-таки надеюсь, что у судьи есть какая-то совесть, какое-то сострадание, он все-таки видит, что происходит, что никаких доказательств их вины не представлено - я не думаю, что будет оправдательный приговор, но я думаю, что все-таки судья решится на мягкий приговор", - сказал Акиев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 12 февраля 2019 года Минюст РФ внес Общероссийское общественное движение "За права человека" в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 1 ноября 2019 года решением Верховного суда РФ Движение "За права человека" было окончательно ликвидировано.

*** включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.