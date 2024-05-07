Версия о смерти Ульмана в 2007 году вызвала удивление правозащитников

07 мая 2024, 15:08

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Гибель Эдуарда Ульмана в 2007 году вряд ли возможна, за 17 лет об этом неминуемо бы стало известно, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их мнению, Ульман был убит в боях, а не в результате кровной мести родственников расстрелянных им шести мирных жителей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Эдуард Ульман, заочно осужденный по делу о расстреле шести жителей Чечни, убит в Донбассе в ходе военной операции на Украине, заявил бывший руководитель общественной организации "Союз военнослужащих "Защита" Сергей Семанчук. Эту информацию подтвердила мать бывшего сослуживца Ульмана, представитель организации "Женщин Бурятии" Наталья Коробенкова, однако позднее она заявила, что по данным супруги Ульмана, он убит еще в 2007 году.

В 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал офицера спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана и трех членов его разведгруппы (Калаганского, Перелевского и Воеводина) виновными в расстреле шести мирных жителей Чечни и приговорил их к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Верховный суд оставил в силе приговор. При этом Ульман, Калаганский и Воеводин перед оглашением приговора скрылись и были объявлены во всероссийский розыск.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не верит, что Ульман умер еще в 2007 году. "Не доверяю информации о смерти Ульмана в 2007 году. Мы знали, что Москва отпустила его в бега", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, версия о гибели Ульмана в Донбассе выглядит правдоподобной. "Уверен, что он убит в эти дни в Донбассе, он там в основном под чужим именем и работал. Не верю, что его могли убить родственники убитых чеченцев. Уверен, что его могли убить чеченцы, если признали его", - указал он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также полагает, что версия о гибели Ульмана в Донбассе правдоподобна. "Скорее всего это так и есть. Информация о гибели в 2007 году не соответствует действительности. Это придумано для того, чтобы его не искали. Получается, ему удалось все эти годы удачно существовать в пределах России и может даже за ее пределами. Мне кажется, информация о гибели в Донбассе заслуживает доверия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласна с тем, что смерть Ульмана не была результатом мести родственников убитых им людьми. "Это была бы громкая кровная месть, о которой они бы сами заговорили, пожелав, чтобы об этом узнали все. Но раз таких сообщений не было, то и мести не было на самом деле. Вряд ли его убили бы другие чеченцы, узнав, что это он", - сказала она, предположив, что Ульман убит в боях.

Сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"* также не доверяет информации о том, что Ульман погиб еще в 2007 году. "Если бы он погиб в 2007 году, об этом давно писали бы сами же родственники. Тем более в МВД раструбили бы об этом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его предположению, произошла утечка информации. "Информация о гибели на Украине, видимо, утекла без желания заинтересованных лиц. То, что он погиб там, показывает, как работает госмашина. Думаю, этим фейком о смерти 17 лет назад пытаются завуалировать прокол", - отметил правозащитник.

Он также добавил, что не допускает версию о мести со стороны родных расстрелянных Ульманом людей. "Если бы родственники расстрелянных им людей отомстили бы ему, то мы тем более давно узнали бы об этом. Это самое невероятное, что можно предположить", - подчеркнул он.

Напомним, капитан Эдуард Ульман, а также прапорщик Владимир Воеводин, лейтенант Александр Калаганский и майор Алексей Перелевский были обвинены в убийстве шести жителей Чечни, в том числе беременной женщины.

По данным гособвинения, в январе 2002 года недалеко от села Дай Шатойского района спецназовцы ГРУ остановили и обстреляли автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате один пассажир был убит, двое ранены. Документы у них оказались в порядке, но, несмотря на это, оставшиеся в живых были расстреляны, а их тела вместе с автомобилем сожжены.

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