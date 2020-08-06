Суд постановил освободить ингушского активиста Руслана Дзейтова

06 августа 2020, 16:30

Защита добилась решения об освобождении Руслана Дзейтова, осужденного за нападение на силовика во время митинга в Магасе. Суд в Ставрополе засчитал месяцы, которые активист провел под арестом, в назначенный ему срок заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский активист Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года, а в феврале 2020 года признан виновным в нападении на сотрудника Росгвардии. Дзейтова приговорили к 21 месяцу заключения, а в апреле приговор ужесточили, заменив колонию-поселение на колонию общего режима. 25 июня Кассационный суд в Пятигорске удовлетворил жалобу защиты и направил дело Дзейтова на повторное рассмотрение в Ставропольский краевой суд.

По итогам сегодняшнего заседания суд зачел Дзейтову срок ареста в счет назначенного наказания и постановил отпустить активиста на свободу. Он будет освобожден, как только определение краевого суда поступит в колонию, где находится Дзейтов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев.

Сегодняшнее заседание Ставропольского краевого суда по делу Дзейтова было назначено на 14.30 мск, указано в картотеке на сайте суда.

Дзейтов принимал участие в митинге 26 марта 2019 года против соглашения о чечено-ингушской границе. Митинг был согласован с властями, но после его завершения активисты отказались разойтись, что привело к столкновениям с силовиками на следующий день. Позже протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на правоохранителей, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Эти дела рассматриваются на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

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