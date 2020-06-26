Портрет Руслана Дзейтова, снятый с экрана мобильного телефона. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

26 июня 2020, 07:52

Кассационный суд отменил ужесточение наказания ингушскому активисту Руслану Дзейтову

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске удовлетворил жалобу защиты и направил дело участника протестных митингов в Ингушетии Руслана Дзейтова на повторное рассмотрение в Ставропольский краевой суд.

Как писал "Кавказский узел", ингушский активист Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года. По версии следствия, он во время беспорядков в Магасе напал на сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль, представитель обвинения усмотрел политический мотив в нападении Дзейтова на силовика. 28 февраля Руслан Дзейтов был приговорен к 21 месяцу колонии-поселения. 8 апреля суд изменил ему меру пресечения, отпустив из-под стражи под подписку о невыезде до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу. 22 апреля по итогам рассмотрения жалоб на приговор Руслану Дзейтову суд решил назначить ему отбывание наказания не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Из зала суда Дзейтова отправили в СИЗО.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к столкновениям. Позже протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на правоохранителей, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Эти дела рассматриваются на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске 25 июня отменил апелляционное определение, ужесточившее приговор участнику ингушских протестов Руслану Дзейтову, говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Жалоба по делу Руслана Дзейтова поступила в Пятый кассационный суд общей юрисдикции 26 мая. Она была подана адвокатом Виситом Цороевым на решение об осуждение его подзащитного по статье 318 части 1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), говорится в информации по этому делу, размещенной на сайте Пятого кассационного суда.

Адвокат просил отменить решение апелляционной инстанции, исключить из приговора политический мотив, прекратить уголовное дело и освободить Дзейтова.

Кассационный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дзейтова Висита Цороева. Суд отменил решение краевого суда, согласившись с доводами защитника, что при рассмотрении апелляции были допущены процессуальные нарушения. 

Однако активист по-прежнему находится под арестом. Уголовное дело направлено на повторное рассмотрение в Ставропольский краевой суд, информировало 25 июня издание Fortanga.org. Адвокат Висит Цороев заявил, что удовлетворен решением кассационной инстанции, однако считает, что его подзащитный не должен содержаться в заключении. Защитник сослался на рекомендации Генпрокуратуры и Верховного суда РФ, в которых рекомендовано не арестовывать людей за нетяжкие преступления.

"В части отмены мы довольны, но в части оставления моего подзащитного под стражей - нет", - процитировало 25 июня  адвоката Висита Цороева издание "Кавказ.Реалии".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Рашид Аушев и Хасан Кациев вышли на свободу", "Совет тейпов Ингушетии попросил освободить участников протестов в Магасе из-за коронавируса", "Защита Бараха Чемурзиева назвала обвинение бездоказательным".

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