Ужесточен приговор ингушскому активисту Руслану Дзейтову

22 апреля 2020, 19:35

По итогам рассмотрения жалоб на приговор участнику митинга в Магасе Руслану Дзейтову суд решил назначить ему отбывание наказания не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Из зала суда Дзейтов отправлен в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года. По версии следствия, он во время беспорядков в Магасе напал на сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль. Представитель обвинения предлагал суду учесть политический мотив в нападении Руслана Дзейтова на силовика во время митинга в Магасе. 28 февраля Руслан Дзейтов был приговорен к 21 месяцу колонии-поселения. 8 апреля суд изменил ему меру пресечения, отпустив из-под стражи под подписку о невыезде до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.

Сегодня Ставропольский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор Дзейтову, изменив активисту место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима и добавив в обвинение мотив политической вражды. Срок наказания оставлен прежний. Из зала суда Дзейтова отправили в СИЗО, говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра «Мемориал».

Адвокат Висит Цороев, представляющий интересы Дзейтова, назвал сегодняшнее решение суда политически мотивированным. «Мы шокированы этим решением и, разумеется, будем его обжаловать. Мой подзащитный уже два месяца пересидел то наказание, которое ему назначил суд первой инстанции. Генеральная прокуратура, Верховный суд и ФСИН рекомендовали не брать под стражу людей по нетяжким преступлениям. Тут какая-то политическая мотивация», - заявил Висит Цороев. Адвокат также подавал жалобу на приговор Дзейтову, настаивая на отмене наказания, связанного с лишением свободы, но его требование суд отклонил, отмечает ПЦ «Мемориал».

Напомним, сегодня же Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляции на приговор другого участника митинга в Магасе Багаудина Мякиева. Прокуратура указала на политический мотив активиста и убедила суд направить его не в колонию-поселение, а в колонию общего режима. С учетом пребывания в СИЗО срок наказания Мякиева увеличился на четыре месяца, подсчитал его адвокат.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".