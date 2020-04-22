Прокуратура добилась более жесткого приговора ингушскому активисту

22 апреля 2020, 16:00

Прокуратура указала на политический мотив участника митинга в Магасе Багаудина Мякиева и убедила суд направить его не в колонию-поселение, а в колонию общего режима. С учетом пребывания в СИЗО срок наказания ингушского активиста увеличился на четыре месяца, подсчитал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 54-летний член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев был осужден на один год и десять месяцев колонии-поселения. Суд признал, что на митинге в Магасе Мякиев бросал в росгвардейцев стулья, но обвинению не удалось политизировать действия активиста, указал адвокат Магомет Аушев. 8 апреля суд изменил Мякиеву меру пресечения, отпустив его из-под стражи под подписку о невыезде.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Сегодня Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор Багаудину Мякиеву и удовлетворил его, рассказал адвокат Мякиева Магомет Аушев корреспонденту "Кавказского узла". "Прокурор просил усилить наказание, изменить колонию-поселение на общий режим. Суд доводы принял и полностью удовлетворил его представление. Приговор вступил в законную силу и будет обращен к исполнению. Мы будем обжаловать это в кассационном надзорном порядке, но на исполнение наказания это не влияет", - сказал адвокат.

По его словам, срок наказания Мякиева в связи с новым решением суда увеличился. "Потому что раньше у него была колония-поселение, и срок у него уже истек. Но ему изменили на колонию общего режима, поэтому срок увеличился. Потому что отбывание в СИЗО считается как "день за полтора", если колония общего режима, а если колония-поселение – "день за два". И теперь ему, получается, сидеть еще четыре месяца", - пояснил Аушев.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Защита не согласна с решением суда, подчеркнул адвокат. "Из-за того, что прокурор решил, что у Мякиева был мотив политической вражды, то есть отягчающее обстоятельство, он просил дать ему наказание в виде общего режима. Я не согласен, что была политическая вражда. Политическая вражда - это абсолютно конкретное понятие, которое в постановлении пленума Верховного суда подробно расписано, что это такое и как его квалифицировать. А сейчас [...] по-своему истолковали всё это, изменив [Мякиеву] вид наказания", - сказал Аушев.

Аналогичное мнение высказал руководитель ингушского офиса Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев. "Скорее всего, приговор ужесточили, потому что судья включил политический мотив. Это будет обжаловано, потому что политический мотив еще надо доказать", - приводит сегодня его слова "Кавказ. Реалии".

От мотива политической вражды отмежевался и сам Багаудин Мякиев. "Никакой политической вражды у меня не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мякиев также выразил опасение, что рискует заразиться коронавирусом, попав в изолятор в условиях эпидемии. "Там больной, не больной, температура, не температура - врачей не дозовешься. [...] У меня язва желудка, гепатит С, меня там избивали - хоть бы какое-то лечение делали. Ничего! Они мне даже капельницу не ставили. А начнешь выступать - в карцер сажают, чтобы там посидел, помолчал", - пожаловался активист.

Напомним, в июле 2019 года защита Мякиева сообщила о его избиении в СИЗО Нальчика. После избиения Мякиев объявил голодовку, которую поддержали другие арестованные. Акция была прекращена после встречи с сотрудниками прокуратуры. Впоследствии сотрудники СИЗО объяснили травмы на теле Мякиева несчастным случаем. После перевода в изолятор в Пятигорске за отказ сбрить бороду Мякиева посадили в карцер на 10 суток, отпустив оттуда только после того, как он укоротил ее.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".