08 апреля 2020, 13:07

Два участника митинга в Магасе освобождены из-под ареста

Суд в Ставрополе постановил сегодня оставить на свободе ингушских активистов Багаудина Мякиева и Руслана Дзейтова, пока не вступят в силу вынесенные им приговоры.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев был осужден на один год и десять месяцев колонии, а 28 февраля ингушский активист Руслан Дзейтов был приговорен к 21 месяцу колонии-поселения.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Нальчике, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. Руслан Дзейтов был арестован в мае 2019 года. По версии следствия, он во время беспорядков в Магасе напал на сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль. 

Сегодня Ставропольский краевой суд изменил меру пресечения Багаудину Мякиеву и Руслану Дзейтову, отпустив их на свободу. Мякиев и Дзейтов будут под подпиской до тех пор, пока их приговоры не вступят в законную силу. Апелляции защиты будут рассмотрены 22 и 23 апреля, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

"Мякиева и Дзейтова отпустят из СИЗО Пятигорска, как только служба спецсвязи доставит туда постановление суда", - приводятся в публикации слова адвоката Дзейтова Висита Цороева.

На сайте Ставропольского краевого суда к 13.00 мск 8 апреля не появилось информации об изменении меры пресечения Мякиеву и Дзейтову.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разошлись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Мемориал" признал Багаудина Хаутиева политзаключенным", "Джохар Алиев осужден за насилие на митинге в Магасе", "Суд отказался отпустить из-под стражи двух участников митинга в Магасе".

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