Два участника митинга в Магасе освобождены из-под ареста

Сегодня Ставропольский краевой суд изменил меру пресечения Багаудину Мякиеву и Руслану Дзейтову, отпустив их на свободу. Мякиев и Дзейтов будут под подпиской до тех пор, пока их приговоры не вступят в законную силу. Апелляции защиты будут рассмотрены 22 и 23 апреля, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

"Мякиева и Дзейтова отпустят из СИЗО Пятигорска, как только служба спецсвязи доставит туда постановление суда", - приводятся в публикации слова адвоката Дзейтова Висита Цороева.

На сайте Ставропольского краевого суда к 13.00 мск 8 апреля не появилось информации об изменении меры пресечения Мякиеву и Дзейтову.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разошлись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".