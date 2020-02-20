Член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. Скриншот со страницы Совета тейпов Ингушетии в Instagram. https://www.instagram.com/p/B0EQy41nsPm/

20 февраля 2020, 22:16

Суд отправил ингушского активиста Мякиева в колонию

Член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев осужден на один год и десять месяцев колонии. Обвинению не удалось политизировать действия Мякиева, считает его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Нальчике, а затем в Ставропольском крае. 7 февраля суд в очередной раз продлил срок ареста Мякиева, хотя максимальный срок содержания под стражей истек несколько месяцев назад, заявила защита. Арест активиста мешает "Комитету против пыток" вступить в дело об избиении Мякиева в СИЗО. 

Участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие 26 марта 2019 года против соглашения о границе с Чечней, остались на ночь после его завершения. На следующий день при попытке разгона митинга произошли столкновения с силовиками. С начала апреля 2019 года в Ингушетии начались массовые аресты активистов. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Дела участников митинга в Магасе рассматриваются на Ставрополье, первые приговоры горсуд Железноводска вынес в декабре 2019 года.

На сегодняшнем заседании Железноводский суд Ставропольского края признал участника мартовской акции в Магасе 54-летнего Багаудина Мякиева виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч.1 ст. 318 УК России) и приговорил его к одному году и десяти месяцам колонии-поселения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра «Мемориал».

Гособвинитель просил суд приговорить Мякиева к году и семи месяцам колонии общего режима, обосновав это тем, что активист на митинге 27 марта попал стулом одному росгвардейцу в голову, а другому в туловище. По версии следствия, Мякиев действовал «на почве политической вражды», отмечается в сообщении.

В своем выступлении адвокат Мякиева Магомет Аушев отметил, что сам активист не отрицает, что бросил стулья в сторону силовиков, но у него не было умысла причинить им вред. По словам защитника, гособвинение пыталось максимально политизировать дело, однако мотив политической вражды, по его мнению, необходимо исключить. Адвокат попросил суд назначить Мякиеву наказание, не связанное с лишением свободы, либо зачесть в срок пребывание под стражей, сообщают правозащитники.

Слова адвоката в суде подтвердил и сам Багаудин Мякиев, сообщил, что никакой политической вражды в его действиях не было, говорится в сообщении Центра. Активист признал, что отбросил стулья в сторону щитов, но не целился в росгвардейцев.

Судья Анна Никитюк поддержала подсудимого и его защитника, исключил из обвинения мотивы политической вражды, говорится в сообщении. По данным правозащитников, судья также учла положительные характеристики с места жительства Мякиева, то, что он частично признал вину, а также что у него есть малолетний ребёнок.

На сайте Железноводского горсуда сообщается, что дело Мякиева поступило в суд 31 января. Состоялось два заседания - 17 и 20 февраля. По состоянию на 22.00 мск сегодня, информации о вынесении приговора по делу Багаудина Мякиева на сайте суда не опубликовано.

Напомним, что адвокат Мякиева в июле 2018 года сообщила о его избиении в СИЗО Нальчика. После избиения Мякиев объявил голодовку, которую поддержали другие арестованные в знак солидарности с ним. Акция была прекращена после встречи с сотрудниками прокуратуры. Впоследствии сотрудники СИЗО объяснили травмы на теле Мякиева несчастным случаем. После перевода в изолятор в Пятигорске за отказ сбрить бороду Мякиева посадили в карцер на 10 суток, отпустив оттуда только после того, как он укоротил ее.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Арестованы четверо новых подозреваемых по делу о митинге в Магасе", "Ингушский активист Бадиев отверг в суде политические обвинения", "Защита ингушского активиста Осканова потребовала вызвать в суд силовиков".

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