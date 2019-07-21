Сотрудники изолятора объяснили травмы на теле Мякиева несчастным случаем

21 июля 2019, 13:24

Член Совета тейпов Ингушетии Багаудин Мякиев не был избит в изоляторе, а поранился, разбирая перегородку туалета в камере, заявили представители ФСИН. Сам Мякиев пожаловался на психологическое давление.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля адвокат Фатима Урусова сообщила о том, что в СИЗО в Нальчике был избит член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. "Есть следы побоев на лице. Причины избиения мы не знаем", - сказала она. Другие арестованные объявили голодовку в знак солидарности с Мякиевым, но прекратили ее после встречи с сотрудниками прокуратуры, рассказали 19 июля представители ОНК Кабардино-Балкарии.

Мякиев и другие арестованные ингушские активисты требуют, чтобы их вывезли в Ингушетию и там поместили в следственный изолятор, сообщил член ОНК Ауес Бирмамитов. По его словам, Мякиева уже дважды помещали в карцер за нарушения распорядка и за то, что он закрывал обзор камеры видеонаблюдения. «В карцере он сломал все, что можно было сломать. Мы сегодня очень серьезно поговорили с ним», - рассказал 19 июля Ауес Бирмамитов.

Сотрудник УФСИН по Кабардино-Балкарии опроверг информацию об избиении Багаутдина Мякиева в СИЗО-1. "Какого-либо физического воздействия на обвиняемого Багаудина Мякиева не оказывалось, сведения о якобы имевшем место избиении своего объективного подтверждения не нашли", - привела 20 июля его слова "Медиазона".

По словам члена ОНК Кабардино-Балкарии Заура Жемухова, который посетил СИЗО с членами общественного совета при УФСИН и помощником уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарии Мустафой Таукеновым, арестованные объявили голодовку именно после избиения Мякиева. Адвокат Фатима Урусова уточнила, что заключенные прекратили голодовку после обещания руководства проверить обстоятельства избиения Мякиева.

Сам Мякиев рассказал представителям ОНК, что ранее на него давили психологически "с целью принуждения к содействию следствию", сообщило издание.

Администрация СИЗО предоставила ОНК видеосъемку, сделанную 17 июля в карцере, где содержался Багаудин Мякиев, сообщил председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков. "В камере разобрано ограждение туалета. Администрация СИЗО заверяет, что травма на лице нанесена самим Багаудином по неосторожности в ходе разбора перегородки. Багаудин подтвердил, что разбирал перегородку, но травмы себе не наносил, а они были получены после этого, в ходе избиения... Момент разбора [ограждения] на видео не зафиксирован", - приводятся его слова в сообщении, размещенном 19 июля на сайте правозащитного центра.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующее утро это привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".