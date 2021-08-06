Скриншот сообщения на странице News Ingushetii Official в Facebook. https://www.facebook.com/newsingushetii/?ref=page_internal

06 августа 2021, 00:11

Магомед Хамхоев вышел на свободу

Активист Магомед Хамхоев, осужденный за подстрекательство к нападению на силовиков во время массовых протестов в Магасе, освободился из СИЗО в Пятигорске.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд признал Хамхоева виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен был провести в заключении еще восемь месяцев. Обвинения в адрес Хамхоева были несостоятельными, а решение суда, отправившего его в колонию, несправедливо и сурово, заявили родственник и адвокат осужденного. 29 июля  адвокат Джабраил Куриев сообщил, что Ставропольский краевой суд оставил в силе приговор Хамхоеву. Защита заявила, что обжалует это решение.

Хамхоев стал первым из участников магасского митинга в марте 2019 года, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому, указала адвокат Фатима Урусова. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Магомеда Хамхоева политзаключенным

"Магомед Хамхоев, узник по ингушскому делу, освобожден из СИЗО по отбытию назначенного судом наказания", - написал сегодня адвокат Магомед Беков на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения на странице Магомеда Бекова в Facebook. https://www.facebook.com/profile.php?id=100035781588021

"Встретили его бывшие политзаключенные Гилани Хамхоев, Вышегуров Мустафа, Багаудин Мякиев, Али Хамхоев, и Шутуров Магомед", - сообщается на странице паблика News Ingushetii Official в Facebook.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 21 июля по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Суд оставил Зарифу Саутиеву под стражей", "Муфтий Ингушетии оштрафован после обращения к Путину в защиту активистов",  "Восемь ингушских активистов включены в федеральный список экстремистов".

Автор: "Кавказский узел"

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