Суд утвердил приговор ингушскому активисту Магомеду Хамхоеву

30 июля 2021, 04:35

Ставропольский краевой суд оставил в силе приговор участнику митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву, осужденному за подстрекательство к нападению на силовиков. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля суд признал Хамхоева виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен был провести в заключении еще восемь месяцев. Обвинения в адрес Хамхоева были несостоятельными, а решение суда, отправившего его в колонию, несправедливо и сурово, заявили родственник и адвокат осужденного.

Хамхоев стал первым из участников магасского митинга в марте 2019 года, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому, указала адвокат Фатима Урусова. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Магомеда Хамхоева политзаключенным.

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Хамхоеву и оставил его в силе, сообщил 29 июля "Кавказ.Реалии"**.

Судья должен был отменить приговор и направить его на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений, считает адвокат Джабраил Куриев.

По его словам, суд не принял во внимание показаниям 38 свидетелей, которые подтвердили невиновность подсудимого. "Они утверждали, что Хамхоев ни к чему не призывал, а все действия они совершали самостоятельно. Суд, сославшись на то, что их показания согласуются с позицией подсудимого, относится к ним критически", - процитировал Куриева "ОВД-Инфо".

Кроме того, в суде первой инстанции 25 свидетелей были незаконно предупреждены об уголовной ответственности. Это ранее осужденные участники митинга, которым, по его словам, дается статус "иных участников процесса".

На судебных заседаниях, которые проходили без переводчика, право Хамхоева на защиту было нарушено, однако ему не восполнили эту часть процесса, указал Куриев.

22 сентября 2020 года в Ессентукском городском суде состоялось заседание по делу Хамхоева, на котором защита попросила предоставить ему переводчика, но судья счел необоснованным это требование. Однако в декабре суд разрешил Хамхоеву общаться через переводчика.

Решение Ставропольского краевого суда будет обжаловано в Пятом кассационном суде в Пятигорске, сказал Куриев. Хамхоев почти отбыл свой срок и выходит на свободу 6 августа, отметил адвокат.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле".

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