Родные Магомеда Хамхоева сочли приговор ему слишком суровым

17 февраля 2021, 20:08

Обвинения в адрес участника митинга в Магасе Магомеда Хамхоева были несостоятельными, а решение суда, отправившего его в колонию, несправедливо и сурово, заявили родственник и адвокат осужденного.

Как сообщал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев находится под стражей с 5 апреля 2019 года. Он отверг вину в подстрекательстве к беспорядкам. Ключевой свидетель обвинения, личность которого суд не раскрыл, дал противоречивые показания и не смог рассказать подробности участия подсудимого в акции протеста. Свидетели защиты заявили, что Хамхоев не подстрекал участников митинга к сопротивлению сотрудникам Росгвардии. 16 февраля суд признал Хамхоева виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен провести в заключении еще восемь месяцев.

Хамхоев стал первым из участников магасского митинга в марте 2019 года, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому, указала адвокат Фатима Урусова. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Магомеда Хамхоева политзаключенным.

Адвокат осужденного Фатима Урусова назвала приговор "крайне несправедливым", а срок, который запрашивала прокуратура, - 4 года 10 месяцев - чудовищным, и это "при абсурдности обвинений". Она сказала, что тяжело переживает этот приговор и до сих пор не может прийти в себя.

"Никто не сомневается ни в том, что Хамхоев невиновен, ни в том, что все предпринятые нами шаги были верными", - сказала Урусова корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре.

По мнению адвоката, суд не учел "ни положительные характеристики Хамхоева, ни наличие у него пятерых малолетних детей, ни абсурдность и зыбкость показаний свидетелей стороны обвинения".

"Будем обжаловать этот приговор во всех российских инстанциях. И если не найдем в России справедливости, дойдем до ЕСПЧ", - заявила Урусова.

Адвокат считает, что "такого сурового приговора по "ингушскому делу" еще не было ни у кого из осужденных". Она пояснила, что апелляция на решение Ессентукского городского суда будет подана в Ставропольский краевой суд сразу же, как только будет получена мотивировочная часть приговора.

"Думаю, этим приговором суд пытается воздействовать на тестя и дядю (муфтия) моего подзащитного Магомеда Хамхоева, которые проходят по делу как организаторы несанкционированного митинга в Магасе. Это новый каток репрессий со стороны власти. Раньше они (власти) пытались демонстрировать свое миролюбие, сейчас мы видим демонстрацию силы", - отметила Фатима Урусова.

Адвокат также считает, что "столь суровый приговор связан с местью в отношении Магомеда Хамхоева за его непримиримую, непреклонную позицию, за полное отрицание всех предъявленных ему обвинений". В своем последнем слове Магомед Хамхоев, по словам Урусовой, заявил, что "достойно примет любое наказание", так как у него "нет иллюзий в отношении независимости судей".

Хамхоев провел в изоляторе один год 10 месяцев и 13 дней. Сейчас он находится в СИЗО города Пятигорска. О том, в какую колонию будет отправлен осужденный, станет известно позже, отметила адвокат.

Руководитель ингушского регионального отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев раскритиковал приговор Магомеду Хамхоеву. Он отметил, что по "ингушскому делу" этот обвинительный приговор стал 33-м по счету.

"У стороны обвинения в этом деле не было доказательной базы. Свидетели стороны обвинения давали путанные несущественные показания. Непонятно, чем руководствовался судья, вынося такой приговор. Нельзя оставлять это дело в таком состоянии. Нужно идти до конца - до ЕСПЧ. С нашей стороны будет оказана вся возможная помощь", - заявил Тимур Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

Брат осужденного Гилани Хамхоев назвал приговор "показательным". Он сообщил, что родственников в суд на вынесение приговора не пустили, так как заседание проходило в закрытом режиме.

"Это чересчур суровый приговор. Ни за что дали реальный срок. Брат не совершал никаких преступлений. Он невиновен. И это знали все. У них (стороны обвинения) ничего против него не было. Их задело то, что он на себя не брал ничего из того, что предъявляло ему обвинение. Решили его показательно наказать, чтобы другим (подсудимым по делу) неповадно было", - заявил Гилани Хамхоев корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Все родственники осужденного считают приговор Ессентукского городского суда "несправедливым и суровым", подчеркнул Гилани Хамхоев.

Ранее родные осужденного сообщали, что Магомед на условия содержания в СИЗО не жаловался, и что давление на членов его семьи со стороны следствия не оказывалось.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле".

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