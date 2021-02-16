Ингушский активист Магомед Хамхоев осужден на 3,5 года

16 февраля 2021, 17:49

Суд в Ессентуках признал участника митинга в Магасе Магомеда Хамхоева виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен провести восемь месяцев в колонии.

"Кавказский узел" сообщал, что Магомед Хамхоев находится под стражей с 5 апреля 2019 года. Он не признает вину в подстрекательстве к беспорядкам. Ключевой свидетель обвинения, личность которого судом не раскрывается, дал противоречивые показания и не смог рассказать подробности участия подсудимого в акции протеста. Свидетели защиты заявили, что Хамхоев не подстрекал участников митинга к сопротивлению сотрудникам Росгвардии.

Хамхоев стал первым из участников магасского митинга в марте 2019 года, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому, указала адвокат Фатима Урусова. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Магомеда Хамхоева политзаключенным.

Ессентукский городской суд приговорил сегодня Магомеда Хамхоева к трем с половиной годам колонии общего режима. Это меньше, чем требовало обвинение (4 года и 10 месяцев колонии), со ссылкой на Правозащитный центр "Мемориал"* сообщило "ОВД-Инфо".

По словам адвоката Фатимы Урусовой, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Хамхоеву предстоит еще около восьми месяцев находиться в заключении, передал Telegram-канал ингушских активистов "ФортангаORG".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отказались разойтись после согласованного с властями митинга в Магасе. При попытке разгона акции на следующий день произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре 2019 года. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле".

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ