15 свидетелей защиты по делу Магомеда Хамхоева заявили о его невиновности

09 февраля 2021, 11:59

Ингушский активист Магомед Хамхоев не подстрекал участников митинга в Магасе в марте 2019 года к оказанию сопротивления сотрудникам Росгвардии, сообщили суду 8 февраля 15 свидетелей защиты.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев, обвиняемый по делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе, находится под стражей с 5 апреля 2019 года. В суде Хамхоев отказался признать вину в подстрекательстве к беспорядкам. Допрос ключевого свидетеля, к которому у защиты много вопросов, несколько раз откладывался. 14 января засекреченный свидетель выступил, но дал противоречивые показания и не смог рассказать подробности участия подсудимого в акции протеста. На заседании суда 28 января восемь свидетелей дали показания в пользу Хамхоева.

Хамхоева подозревали в применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении сотрудников Росгвардии (часть 2 статьи 318 УК РФ). Позже обвинение переквалифицировали на статью о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и сразу же предъявили обвинения в подстрекательстве (часть 4 статьи 33 УК РФ). Хамхоев стал первым из активистов, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому, указала адвокат Фатима Урусова. В сентябре Правозащитный центр "Мемориал"* признал Магомеда Хамхоева политзаключенным.

Пятнадцать участников несанкционированного митинга в Магасе, выступившие в Ессентукском городском суде 8 февраля, рассказали, что Хамхоев на акции никого не подстрекал к оказанию сопротивления сотрудникам Росгвардии, сообщила адвокат Фатима Урусова корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня мы опросили 15 свидетелей. На предыдущем заседании - восемь. Итого 23 свидетеля. Все они уверенно заявили, что со стороны моего подзащитного во время тех событий подстрекательства никакого не было. Только несколько свидетелей сказали, что они были знакомы с Хамхоевым до суда. Остальные заявили, что ранее его не знали. Свидетели также отметили, что во время следствия и суда по их делам никто им вопросов о Хамхоеве не задавал", - рассказала адвокат.

Фатима Урусова отметила, что опрос свидетелей не занял много времени: они отвечали на три-четыре вопроса. Сотрудник прокуратуры и судья "задавали в основном общие вопросы о времени их нахождения на несанкционированном митинге 27 марта [2019 года]". По словам Урусовой, следующее заседание запланировано на 10.30 мск 11 февраля. Сторона защиты намерена опросить еще десять свидетелей - участников согласованного митинга, проходившего 26 марта 2019 года в Магасе.

Свидетели давали показания в течение 1,5 часа. Все опрошенные ранее были осуждены за оказание сопротивления сотрудникам Росгвардии во время беспорядков в Магасе 27 марта 2019 года, уточнила Фатима Урусова.

"На следующем заседании мы также посмотрим единственное видео, представленное стороной обвинения. Мы его не видели ранее. Интересно, что там. После опроса свидетелей состоится выступление Хамхоева, прения и затем огласят приговор. Думаю, что суд закончит судебный процесс до 17 февраля, так как к этой дате истекает срок содержания моего подзащитного под стражей", - рассказала Фатима Урусова.

По решению судьи все заседания во время опроса свидетелей проходили в закрытом режиме, поэтому родственники и друзья подсудимого в зал суда допущены не были, отметила адвокат.

Она также сообщила, что Хамхоев не жалуется на состояние здоровья и условия содержания в СИЗО. "Он терпеливый и мужественный человек", - подчеркнула адвокат, добавив, что родственники подсудимого не сообщали о давлении на них.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции на следующий день произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре 2019 года. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.