Прокурор потребовал 1,5 года колонии для ингушского активиста Озиева

26 декабря 2019, 14:25

Вина участника мартовского митинга в Магасе Тимура Озиева в нападении на силовика доказана, заявила сегодня в суде представитель прокуратуры. Озиев утверждает, что схватился за щит росгвардейца, пытаясь предотвратить столкновение между активистами и силовиками, но судья усомнился в мирных намерениях активиста.

Как информировал "Кавказский узел", Тимура Озиева задержали 17 апреля. Срок его ареста в последний раз был продлен до 6 марта 2020 года. Сегодня судья объявил засекреченными и потерпевшего силовика, и свидетелей по этому делу, начав процесс в их отсутствие. Озиева поддерживают в суде родственники, они пожаловались на долгий путь, который пришлось проделать, чтобы попасть из Ингушетии Железноводск. 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Все они признали свою вину, и дела рассматривались в особом порядке, без разбора доказательств. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая уроженца села Кантышево Назрановского района Тимура Озиева. Его дело рассматривается в общем порядке.

На сегодняшнее заседание Железноводского горсуда Тимура Озиева привели два конвоира. В зале присутствовали адвокат Руслан Хаджиев, гособвинитель Соколовская, а также сестра и жена подсудимого, выступившие в качестве свидетелей. Прокурор закончила сегодня оглашение показаний потерпевших и свидетелей обвинения. Она заявила, что вина Озиева полностью доказана, и попросила назначить ему год и шесть месяцев колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Многие показания и вещественные доказательства, представленные сотрудницей прокуратуры, "никакого отношения к моему доверителю не имеют", прокомментировал адвокат Руслан Хаджиев.

На заседании 24 декабря адвокат также заявил, что большая часть данных засекреченными свидетелями показаний не имеет отношения к делу. Он анонсировал ходатайство об исключении этих показаний из материалов дела. На неоднократные просьбы судьи озвучить именно те данные, которые имеют отношение к подсудимому, сотрудница прокуратуры отвечала отказом и продолжала зачитывать обвинительное заключение целиком. Не прочитав и половины документов, она покинула зал заседаний, несмотря на возражения судьи.

Жена и сестра Тимура Озиева в своих выступлениях указали на его положительные качества. Адвокат зачитал из материалов уголовного дела две характеристики, которые дали Озиеву участковый и глава сельского поселения Кантышево. Оба назвали подсудимого уравновешенным человеком без вредных привычек, хорошим семьянином.

Тимур Озиев признал в суде, что "брался за щит" росгвардейца, но заявил, что это не было насилием. По словам активиста, он, напротив, пытался успокоить группу молодых людей, которые пытались оказать сопротивление силовикам. Судья сказал, что сомневается в "миролюбивых намерениях" Тимура Озиева, и огласил показания потерпевшего. Следующее заседание назначено на 10 января.

Подсудимый частично признал свою вину, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Руслан Хаджиев. "За щит росгвардейца брался, но политической вражды к представителям власти он не испытывал и не действовал под влиянием организаторов несанкционированного митинга 27 марта", - сказал защитник активиста.

Жена активиста Малина Озиева отметила, что ее муж не интересуется политикой. "В политических партиях и движениях не состоял, блогов в соцсетях не вел. Работал раньше консультантом по программированию. Сейчас чинит газовые котлы. На том митинге оказался случайно", - рассказала Малина Озиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на условия содержания в изоляторе в Железноводске Тимур Озиев, как и на состояние здоровья, не жалуется. Это подтвердил и адвокат Руслан Хаджиев.

Сестра активиста Марета Озиева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что другие родственники не смогли приехать. "Мама хотела приехать, но она плохо себя чувствует. Остальные родственники сегодня работают - надо отчеты сдавать в конце года", - сказала она. Марета Озиева отметила, что на дорогу до суда и обратно на двоих уйдут четыре тысячи рублей. "Ощутимо для семейного бюджета", - добавила сестра Тимура Озиева.