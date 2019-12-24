Адвокат Озиева назвал несостоятельными показания засекреченных свидетелей

24 декабря 2019, 16:01

Зачитанные прокурором показания пяти свидетелей не касались подсудимого ингушского активиста Тимура Озиева, заметил судья. Адвокат сообщил, что большая часть данных засекреченными свидетелями показаний не имеет отношения к делу и анонсировал ходатайство об их исключении. Родственники Озиева пожаловались на долгий путь, который им надо проделать, чтобы попасть из Ингушетии Железноводск.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля Тимур Озиев был задержан по делу о применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. 17 декабря Железноводский городской суд продлил ему арест до 6 марта 2020 года, это решение адвокат и родственники Озиева назвали необоснованным. Сегодня судья объявил засекреченными потерпевшего и свидетелей по делу ингушского активиста Тимура Озиева и начал рассмотрение в их отсутствие. Сам Озиев заявил, что насилия к силовику не применял, напротив, призывал к спокойствию участников митинга в Магасе.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая Тимура Озиева.

На сегодняшнем заседании в Железноводском горсуде гособвинитель Соколовская в течение часа зачитала показания пяти из 13-ти свидетелей, которые представлены в обвинительном заключении. Все эти показания описывали общую ситуацию, сложившуюся во время несанкционированного митинга 27 марта в Магасе, и не имели отношения к подсудимому Озиеву, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на заседании.

На неоднократные просьбы судьи озвучить те данные, которые имеют отношение к подсудимому, сотрудница прокуратуры отвечала отказом и продолжала зачитывать все обвинительное заключение. Не прочитав и половины документов, Соколовская сообщила суду, что вынуждена покинуть зал заседаний, так как ей нужно участвовать в другом судебном процессе, проходящем в Пятигорске. Судья попытался ее переубедить, предложив позвонить пятигорскому коллеге и сообщить, что Соколовская задержится, но гособвинитель была непреклонной, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Мы не можем оказывать давление на гособвинителя. Мы тут на работе, а подозреваемый сидит. Торопиться не будем», - заявил судья на решение прокурора прекратить заседание, после чего объявил о переносе судебного заседания на 11.00 мск 26 декабря.

Во время судебного заседания Тимур Озиев выглядел очень усталым. Он постоянно закрывал лицо ладонями и просил у конвойных пить, передал корреспондент «Кавказского узла».

Адвокат потребует у судьи исключить показания ряда свидетелей

Адвокат Озиева назвал дело политическим и пожаловался на отсутствие доказательств у следствия. «Мой доверитель частично признает свою вину в той части, что возможно он потянул за этот щит (сотрудника Росгвардии), но причинять физическое страдание потерпевшему он не намеревался. Если бы были синяки, ссадины - эксперт бы установил все это, предъявили бы конкретное обвинение. Но тут ничего подобного не было. Думаю, дело политическое», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подсудимого Руслан Хаджиев.

В свою очередь, защитник и в суде, и в разговоре с журналистом настаивал на том, что в действиях Тимура Озиева «не было политической подоплеки». «Он не призывал к политическим выступлениям ни в соцсетях, ни при личном общении с людьми. (27 марта) он ездил по клиентам, ремонтировал газовые котлы. Остановили его машину у оцепления. Он пошел пешком и попал на этот митинг. Все произошло случайно», - пояснил адвокат.

По его словам, девять свидетелей не высказываются конкретно по подсудимому, «а дают показания в общем по митингу». В их показаниях нет информации о том, что Тимур Озиев 27 марта выдвигал какие-то политические лозунги, пояснил Хаджиев.

«Мы будем просить суд, чтобы из обвинительного заключения были исключены эти обвинения, так как со стороны Озиева не было никаких проявлений политической вражды. Почему следователи включили этих свидетелей, которые вообще не указывают на моего доверителя – не понятно», - посетовал Хаджиев, добавив, что процесс по Озиеву «уже затянут».

Адвокат также отметил, что Озиева не жалуется на условия содержания в Пятигорском СИЗО. По его словам, Озиев подстриг бороду по требованию сотрудников СИЗО «и проблема закончилась».

Ранее Тимур Озиев сообщил, что когда прибыл в СИЗО Пятигорска, из-за того, что у него была борода, ему не выдали постельные принадлежности. "Я подстриг бороду", - рассказал Тимур Озиев, отметив, что после этого получил постельные принадлежности

Брат Озиева назвал несправедливым перенос процесса из Ингушетии

Сестру, племянника и двоюродного брата Тимура Озиева не пустили в зал заседаний из-за опоздания на 20 минут. «Дорогу ремонтировали, туман был сильный. Из Назрани сюда ехали 210 километров. Дорога длинная, трудно приехать. Считаем несправедливо, что суд проходит в другом регионе. (В Ингушетии) есть и суд, и власть. На месте могли судить. Было бы легко и справедливо. Восемь месяцев никак не докажут его вину, долгий процесс», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» двоюродный брат подсудимого Магомет Озиев, уточнив, что обвинения против Тимура Озиева абсурдны.

По словам сестры подсудимого Мареты Озиевой, дети Тимура очень переживают из-за отсутствия отца. «Дети очень переживают. Пока он сидел, дочь в школу пошла. Хотела бы его видеть на 1 сентября. Младшей дочке второй месяц пошел. Мы ей его фотографии показываем. Передачку вот передали. Жалоб от него никаких пока не было», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Озиева.

Ранее родственники Озиева рассказали, что у него безработная жена и четверо малолетних детей. "Он всю жизнь работал. Пытался заниматься семейным бизнесом. Последнее время устанавливал по всей республике газовые котлы. Брат тихий, спокойный и честный человек. Всегда всем помогал", - сказала перед судебным заседанием 17 декабря Марета Озиева.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о задержаниях оппозиционеров в Ингушетии.