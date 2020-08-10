Магомед Хамхоев. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"

10 августа 2020, 19:02

Ингушский активист Магомед Хамхоев оставлен под арестом

Суд в Ставрополе до 28 сентября продлил срок содержания под стражей участнику митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву.

Как сообщал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев был арестован 5 апреля 2019 года в числе других подозреваемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. По словам его адвоката Фатимы Урусовой, Магомед Хамхоев - первый из активистов, кому вменили не только нападение на силовиков, но и подстрекательство к этому. Защита неоднократно указывала на отсутствие доказательств вины Хамхоева и необоснованность содержания его под стражей.

Сегодня Ставропольский краевой суд продлил Магомеду Хамхоеву срок ареста до 28 сентября. По словам адвоката Фатимы Урусовой, аргументы обвинения в пользу продления ареста остались прежними - это опасения того, что активист скроется или повлияет на следствие.

Кроме того, изменена подсудность уголовного дела, его рассмотрение перенесли из Железноводского в Ессентукский городской суд, информировала "Фортанга".

Напомним, участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. В апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье. По состоянию на 2 июня были вынесены приговоры 23 активистам, при этом отбывали наказание девять из них.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита потребовала освободить Саутиеву из-за риска коронавируса", "Защита ингушских активистов потребовала проверить угрозу заражения коронавирусом в СИЗО", "Защита Барахоева указала на угрозу заражения коронавирусом в СИЗО".

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