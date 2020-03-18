18 марта 2020, 18:38

Суд продлил арест ингушскому активисту Магомеду Хамхоеву

Срок содержания под стражей участнику митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву продлен до 25 июня. Защита сочла это решение суда необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев в числе других подозреваемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти 5 апреля 2019 года был взят под стражу решением Нальчикского горсуда. 29 мая стало известно, что срок ареста Хамхоеву продлен на четыре месяца. 21 декабря Ессентукский горсуд оставил его под стражей до 25 марта.

Сегодня Ставропольский краевой суд продлил срок содержания под стражей Магомеду Хамхоеву до 25 июня.

Изначально Хамхоев обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, сейчас обвинение изменило свою позицию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова. 

"Доказательств того, что он применял насилие на митинге в Магасе, следствие не смогло представить. Теперь его обвиняют в подстрекательстве к применению насилия. Якобы он подстрекал к этому людей. Никаких доказательств этому также нет", - сказала Урусова. 

Она сообщила, что Хамхоеву 32 года, у него пятеро несовершеннолетних детей. Он был задержан 3 апреля 2019 года

По словам Урусовой, многие, кто уже осужден за применение насилия во время митинга в Магасе, вышли на свободу. "Хамхоев - первый из задержанных активистов, кому вменяют подстрекательство. Вину он не признает. Но даже с учётом того, что его обвиняют не в применении насилия, а в подстрекательстве, его должны были уже освободить. Все это говорит о том, что следствие не может привести доказательства его вины", - подчеркнула адвокат. 

Напомним, участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. В апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, Железноводский горсуд выносит приговоры с декабря 2019 года.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат не согласился с решением суда об аресте ингушского активиста Дзаурова", "Зарифа Саутиева заявила об отсутствии доказательств у следствия", "Ингушский активист Кациев получил 21 месяц колонии".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 марта 2020, 18:22

18 марта 2020, 18:01

18 марта 2020, 17:11

18 марта 2020, 17:04

18 марта 2020, 16:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи