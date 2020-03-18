Суд продлил арест ингушскому активисту Магомеду Хамхоеву

18 марта 2020, 18:38

Срок содержания под стражей участнику митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву продлен до 25 июня. Защита сочла это решение суда необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Хамхоев в числе других подозреваемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти 5 апреля 2019 года был взят под стражу решением Нальчикского горсуда. 29 мая стало известно, что срок ареста Хамхоеву продлен на четыре месяца. 21 декабря Ессентукский горсуд оставил его под стражей до 25 марта.

Сегодня Ставропольский краевой суд продлил срок содержания под стражей Магомеду Хамхоеву до 25 июня.

Изначально Хамхоев обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, сейчас обвинение изменило свою позицию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова.

"Доказательств того, что он применял насилие на митинге в Магасе, следствие не смогло представить. Теперь его обвиняют в подстрекательстве к применению насилия. Якобы он подстрекал к этому людей. Никаких доказательств этому также нет", - сказала Урусова.

Она сообщила, что Хамхоеву 32 года, у него пятеро несовершеннолетних детей. Он был задержан 3 апреля 2019 года

По словам Урусовой, многие, кто уже осужден за применение насилия во время митинга в Магасе, вышли на свободу. "Хамхоев - первый из задержанных активистов, кому вменяют подстрекательство. Вину он не признает. Но даже с учётом того, что его обвиняют не в применении насилия, а в подстрекательстве, его должны были уже освободить. Все это говорит о том, что следствие не может привести доказательства его вины", - подчеркнула адвокат.

Напомним, участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. В апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, Железноводский горсуд выносит приговоры с декабря 2019 года.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".