Продлен арест ингушскому активисту Хасану Кациеву

09 декабря 2019, 18:51

Верховный суд России вынес решение о передаче дела Хасана Кациева в Ставропольский край и оставил активиста под арестом еще на три месяца, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", Хасан Кациев был задержан 23 апреля по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе. Суд в Ессентуках 20 сентября постановил продлить срок его ареста до 25 декабря. 20 октября стало известно, что следствие смягчило Кациеву обвинение, переквалифицировав его на статью о применении неопасного для жизни насилия. Срок ареста по этому обвинению не может превышать шести месяцев, заявила защита активиста.

Дело Хасана Кациева будет рассматриваться в Железноводском горсуде Ставропольского края, так решил Верховный суд России сегодня, сообщил адвокат Виталий Зубенко.

"Суд изменил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении Хасана Кациева. Дело будет рассматриваться не в Ингушетии, а в Железноводском горсуде Ставропольского края. Сегодня же мы заявили ходатайство об освобождении Хасана", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Зубенко.

Он добавил, что обычно вопрос о продлении меры пресечения рассматривается в городском суде. "Так как истекли все сроки, мы заявили обоснованное ходатайство освободить его. Мы сослались на то, что были нарушены сроки окончания следствия, а точнее – предъявления документов для ознакомления с материалами дела. Если истекает срок предоставления документов, то задержанный подлежит немедленному освобождению", – пояснил Виталий Зубенко.

В ответ на ходатайство защиты Кациева Генпрокуратура вышла с ответным ходатайством продлить ему меру пресечения еще на три месяца, то есть до 23 марта 2020 года. "Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания под стражей", – заключил Зубенко.

Решение Верховного суда по делу Кациева сегодня раскритиковал адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе". "Сегодня Верховный суд в очередной раз прогнулся под справку ФСБ и изменил подсудность рассмотрения дела в отношении Хасана Кациева. И также молча пропустил мимо ушей бетонные доводы о незаконном содержании Хасана под стражей. Иногда мне кажется, что судьи опускают глаза, потому что им стыдно. Но чаще – потому, что им всё равно", – написал Андрей Сабинин.

5 декабря Сабинин в своем Telegram-канале сообщил, что Верховным судом на тот день были удовлетворены ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовных дел 18 ингушских активистов. "Часть на апелляции, но для суда это уже техническая процедура", – отметил адвокат.

Напомним, Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал 1 ноября адвокат Калой Ахильгов.

Аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".